राजस्थान में औद्योगिक विकास को लगेंगे पंख, अब रीको को मिलेगा ये बड़ा हक

संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इससे राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 के माध्यम से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को संशोधित किया गया है। इस विधेयक के कानून के रूप में लागू होने पर राज्य सरकार द्वारा रीको को सौंपे गए भूखंड रीको के ही अधीन माने जाएंगे।