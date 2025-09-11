Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में औद्योगिक विकास को लगेंगे पंख, अब रीको को मिलेगा ये बड़ा हक

Rajasthan Industrial Development: राजस्थान में औद्योगिक विकास तेज होगा। राज्य सरकार द्वारा रीको को सौंपे गए भूखंड रीको के ही अधीन माने जाएंगे।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 11, 2025

industrial-development
Photo Source: AI

जयपुर। राजस्थान में औद्योगिक विकास तेज होगा। इसके माध्यम से राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) अपने अधीन भूखंडों का प्रबंधन, विनिमयन, भू-रूपांतरण कर सकेगा। यह प्रावधान विधानसभा में बुधवार को पारित राजस्थान भू राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 2025 में किया गया।

संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इससे राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 के माध्यम से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को संशोधित किया गया है। इस विधेयक के कानून के रूप में लागू होने पर राज्य सरकार द्वारा रीको को सौंपे गए भूखंड रीको के ही अधीन माने जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बिना अनुमति बोरवेल-ट्यूबवैल खोदा तो जुर्माना व 6 माह जेल, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट
जयपुर
Digging-a-borewell-or-tubewell

इसका यह प्रभाव होगा

-रीको अपने अंतर्गत आने वाले भूखंडों का विनियमन कर सकेगा।
-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

इन पर लागू नहीं होंगे प्रावधान

18 सितम्बर 1979 को या उससे पहले औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित किसी भी भूमि का पट्टा राज्य सरकार या रीको ने विधेयक पारित होने की तारीख को या उससे पहले निरस्त कर दिया हो।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में धर्मांतरण-लव जिहाद पर अब सख्त सजा, धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर करोड़ तक जुर्माना; बुल्डोजर भी गरजेगा
जयपुर
Anti-conversion-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 08:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में औद्योगिक विकास को लगेंगे पंख, अब रीको को मिलेगा ये बड़ा हक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.