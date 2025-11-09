सड़क हादसों में मौतें बढ़ीं, सरकार ने 2047 तक 90% कमी का लक्ष्य रखा

प्रदेश में भाजपा की सरकार बने करीब दो साल होने जा रहे हैं। राज्य सरकार का दावा है कि इतने कम समय में ही 36 हजार 140 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है, जो अन्य सरकारों के मुकाबले काफी ज्यादा है। हालांकि, सरकार के सामने खराब सड़कों को ठीक करने का मुद्दा अभी भी सामने खड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सड़कों के विकास पर 24 हजार 976 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क तंत्र मजबूत बनाने की दिशा में 1 हजार 564 गांवों और बसावटों को सड़कों से जोड़ा गया है। साथ ही 3 हजार 543 किलोमीटर लंबाई की मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 1 हजार 328 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार 327 अटल प्रगति पथों के निर्माण के लिए 813 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। 8 हजार 194 करोड़ रुपए की लागत से 6 हजार 249 किलोमीटर लंबाई के राज्य राजमार्गों का विकास किया जा चुका है और 2 हजार 547 करोड़ रुपए की लागत से 8 राज्य राजमार्गों में कार्य प्रगति पर है।