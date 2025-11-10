रोहित गोदारा गैंग का इनामी गुर्गा गिरफ्तार, एक पिस्टल, दो देशी कट्टे और दो कारतूस बरामद

फोटो पत्रिका
कोटपूतली। संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंतरराज्यीय रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिस्टल, दो देशी कट्टे और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था।
पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा इनामी अपराधी ऋतिक उर्फ रितु गुर्जर (20) निवासी मोलाहेड़ा, थाना पनियाला, जिला कोटपूतली-बहरोड़, बड़ी वारदात की योजना बना रहा है। पुलिस टीम ने हाउसिंग बोर्ड इलाके में दबिश देकर आरोपी को संदिग्ध हालत में दबोच लिया।
तलाशी में उसके पास एक देशी पिस्टल, दो कट्टे और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में स्वीकार किया कि वह गैंग के सक्रिय बदमाश नरेंद्र उर्फ नारू के संपर्क में था और उसके निर्देश पर इलाके में हथियारों की सप्लाई और वारदात की योजना में जुटा था। आरोपी के खिलाफ कोटपूतली पनियाला थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग