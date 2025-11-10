रोहित गोदारा गैंग का इनामी गुर्गा गिरफ्तार, एक पिस्टल, दो देशी कट्टे और दो कारतूस बरामद

तलाशी में उसके पास एक देशी पिस्टल, दो कट्टे और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में स्वीकार किया कि वह गैंग के सक्रिय बदमाश नरेंद्र उर्फ नारू के संपर्क में था और उसके निर्देश पर इलाके में हथियारों की सप्लाई और वारदात की योजना में जुटा था। आरोपी के खिलाफ कोटपूतली पनियाला थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।