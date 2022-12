RPSC Paper Leak : 4 शिक्षाकर्मी सेवा से बर्खास्त, 40 नकलची आजीवन ब्लैक लिस्ट

जयपुरPublished: Dec 24, 2022 10:55:22 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Rpsc Paper Leak 4 Teachers Dismissed From Service 46 Arrested Candidate Blacklisted From All Exam : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने चलती बस में नकल करने वालों और करवाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सात लड़कियों सहित सभी 46 परीक्षार्थियों को आरपीएससी की भविष्य में ली जाने वाली किसी भी परीक्षा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है।