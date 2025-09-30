Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rsrtc: जाली दस्तावेजों से रोडवेज में 30 साल तक करता रहा चालक पद की नौकरी, अब सेवा से बर्खास्त

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में एक शख्स ने आठवीं कक्षा की कूटरचित मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट तैयार कर चालक पद की नौकरी हासिल कर ली। चालक पद पर पिछले 30 साल से कार्यरत भी रहा और कर्मचारी संगठनों में दखल होने के चलते अन्य कार्मिकों पर रौब भी जमाता रहा।

3 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Sep 30, 2025

जाली दस्तावेजों से नौकरी पाने वाला चालक सेवा से बर्खास्त, पत्रिका फोटो

Rajasthan News: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में एक शख्स ने आठवीं कक्षा की कूटरचित मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट तैयार कर चालक पद की नौकरी हासिल कर ली। चालक पद पर पिछले 30 साल से कार्यरत भी रहा और कर्मचारी संगठनों में दखल होने के चलते अन्य कार्मिकों पर रौब भी जमाता रहा। जब चालक की शिकायतें उच्च स्तर पर पहुंची तो आरोपी ने जांच प्रभावित करने का प्रयास किया और कोर्ट से स्टे भी ले आया लेकिन अंत में अब रोडवेज प्रशासन ने उसे नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है।

ये है पूरा मामला

राजस्थान रोडवेज से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सतवी​र सिंह पुत्र रामूराम को रोडवेज ने 28 अक्टूबर 1996 को चालक पद पर नियमित नियुक्ति दी थी। ड्यूटी ज्वॉइनिंग पर आरोपी ने अपने शैक्षणिक दस्तावेजों में झुंझुनूं के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सौंथली से आठवीं कक्षा की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट पेश किए। वर्ष 2023 में आरोपी के शैक्षणिक दस्तावेजों की गड़बड़ी की शिकायत रोडवेज प्रशासन को मिली। जिस पर विभागीय जांच कार्रवाई हेतु मुख्य प्रबंधक जयपुर आगार के आदेश पर सेवानिवृत आरएएस अधिकारी हनुमान सिंह गुर्जर को जांच अधिकारी बनाया। जांच में आठवीं कक्षा की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट कूटरचित पाए गए। हालांकि इसके बाद आरोपी ने रोडवेज प्रशासन की संभावित कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कोर्ट से स्टे ले लिया।

कोर्ट ने स्टे किया खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट में आरोपी चालक सतवीर सिंह की याचिका पर बीते 20 सितंबर को सुनवाई और कोर्ट ने पूर्व में जारी स्टे आदेश को खारिज कर दिया। जिसके बाद रोडवेज प्रशासन ने आरोपी को सुनवाई का मौका देते हुए नोटिस भेजा लेकिन आरोपी ने ना तो नोटिस लिया और ना ही व्यक्तिगत सुनवाई में पेश हुआ।

प्रभाती लाल शर्मा की जगह बना सतवीर सिंह

रोडवेज प्रशासन की ओर से कराई जांच में झुंझुनूं के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सौंथली से आठवीं कक्षा की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट का सत्यापन कराने पर वास्तविक रिकॉर्ड में सतवीर सिंह के नाम से किसी छात्र का रिकॉर्ड नहीं मिला। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसका एसआर नंबर 1071 है में छात्र प्रभाती लाल शर्मा दर्ज है। ऐसे में उक्त एसआर नंबर पर आरोपी सतवीर सिंह के नाम का मिलान नहीं होने की रिपोर्ट रोडवेज प्रशासन को भेजी गई।

आरोपी रोडवेज सेवा से बर्खास्त

रोडवेज की विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने पर रोडवेज के कार्यकारी निदेशक प्रशासन एवं प्राधिकृत अनुशासनिक अधिकारी चांदमल वर्मा ने 29 सितंबर को जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सतवीर सिंह को राजस्थान राज्य प​थ परिवहन निगम कर्मचारी एवं कार्यशाला कर्मचारी स्थाई आदेश 1965 की धारा 36— 8 के तहत निगम सेवा से तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। आरोपी की ओर से जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति हासिल करने पर नियुक्ति, सेवा प्रारंभ से ही शून्य हो गई है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान रोडवेज में ‘फर्जी डिग्री’ से पक्की नौकरियां, शिकायतों पर कुंडली मारे बैठा प्रबंधन, जानें पूरा मामला
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 03:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rsrtc: जाली दस्तावेजों से रोडवेज में 30 साल तक करता रहा चालक पद की नौकरी, अब सेवा से बर्खास्त

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

GST Reduction: अब 15 किलो सरस घी का टीन करीब 600 रुपए सस्ता, दीपावली पर उच्च गुणवत्ता के साथ मिलेंगे किफायती उत्पाद

जयपुर

Weather Update: राजस्थान में पलटा मौसम, सातवां अलर्ट जारी, अगले 2 घंटे में 21 जिलों में बारिश की संभावना

जयपुर में हुई बारिश के हालात। फोटो-पत्रिका।
जयपुर

जयपुर के भांकरोटा में निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन; मचा हड़कंप

bomb threat was sent to a private school
जयपुर

धुंआधार बारिश कराने आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल, IMD अलर्ट

IMD rain alert
जयपुर

Rajasthan: बीजेपी के पूर्व MLA की सजा माफी को लेकर बवाल, जूली ने राष्ट्रपति-PM को लिखा पत्र; जानें पूरा विवाद?

Kanwarlal Meena and Tikaram Jully
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.