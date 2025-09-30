Rsrtc: जाली दस्तावेजों से रोडवेज में 30 साल तक करता रहा चालक पद की नौकरी, अब सेवा से बर्खास्त

राजस्थान रोडवेज से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सतवी​र सिंह पुत्र रामूराम को रोडवेज ने 28 अक्टूबर 1996 को चालक पद पर नियमित नियुक्ति दी थी। ड्यूटी ज्वॉइनिंग पर आरोपी ने अपने शैक्षणिक दस्तावेजों में झुंझुनूं के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सौंथली से आठवीं कक्षा की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट पेश किए। वर्ष 2023 में आरोपी के शैक्षणिक दस्तावेजों की गड़बड़ी की शिकायत रोडवेज प्रशासन को मिली। जिस पर विभागीय जांच कार्रवाई हेतु मुख्य प्रबंधक जयपुर आगार के आदेश पर सेवानिवृत आरएएस अधिकारी हनुमान सिंह गुर्जर को जांच अधिकारी बनाया। जांच में आठवीं कक्षा की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट कूटरचित पाए गए। हालांकि इसके बाद आरोपी ने रोडवेज प्रशासन की संभावित कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कोर्ट से स्टे ले लिया।