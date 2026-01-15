Rajasthan Group D Result: आज कभी भी जारी हो सकता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम

Rajasthan 4 Grade Result फोटो-पत्रिका
जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही राजस्थान ग्रेड 4 (चतुर्थ श्रेणी) का रिजल्ट 2025 जारी करने वाला है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं और अपडेट्स फॉलो कर सकते हैं। वहीं बोर्ड चेयरमैन ने इसकी जानकारी दी कि रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। रिजल्ट 15 जनवरी को जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में आज किसी भी वक्त रिजल्ट आ सकता है।
ग्रेड 4 की लिखित परीक्षा राज्य के कई केंद्रों पर 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को हुई थी। लाखों उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था।
रिजल्ट ऑफिसियल साइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। जो PDF फाइल में आएगा। इसमें आपका रोल नंबर, प्राप्त अंक और पास/फेल की जानकारी होगी। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास होंगे, उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। जैसे दस्तावेज जांच और फाइनल चयन।
लिखित परीक्षा में पास होना जरूरी होता है। जिसके बाद मेरिट लिस्ट नंबरों के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी की लिस्ट बनेगी, बाद में उम्मीदवारों को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिसके बाद जिन उम्मीदवारों का चयन हो गया है उनके लिए अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग