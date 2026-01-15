15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Group D Result: आज कभी भी जारी हो सकता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम

RSSB ग्रेड 4 रिजल्ट जल्द होगा जारी। इसका रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर आएगा। सभी उम्मीदवारों यहां से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। पास होने बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Ankit Sai

Jan 15, 2026

Rajasthan Grade 4 Result

Rajasthan 4 Grade Result फोटो-पत्रिका

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही राजस्थान ग्रेड 4 (चतुर्थ श्रेणी) का रिजल्ट 2025 जारी करने वाला है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं और अपडेट्स फॉलो कर सकते हैं। वहीं बोर्ड चेयरमैन ने इसकी जानकारी दी कि रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। रिजल्ट 15 जनवरी को जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में आज किसी भी वक्त रिजल्ट आ सकता है।

ऐसे देखें रिजल्ट

ग्रेड 4 की लिखित परीक्षा राज्य के कई केंद्रों पर 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को हुई थी। लाखों उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था।

रिजल्ट ऑफिसियल साइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। जो PDF फाइल में आएगा। इसमें आपका रोल नंबर, प्राप्त अंक और पास/फेल की जानकारी होगी। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास होंगे, उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। जैसे दस्तावेज जांच और फाइनल चयन।

ऐसे डाउनलोड करेंरिजल्ट

  • RSSB की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in खोलें।
  • मुख्य पेज पर Results या Latest Updates वाले हिस्से पर क्लिक करें।
  • RSSB Grade 4 Result 2025 वाला लिंक ढूंढकर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जन्म तिथि डालें।
  • रिजल्ट PDF स्क्रीन पर आ जाएगा।
  • PDF को डाउनलोड कर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अपने रिजल्ट की कॉपी अच्छे से संभालकर रखें, क्योंकि दस्तावेज जांच के समय इसकी जरूरत पड़ेगी।

ये है ग्रेड 4 भर्ती में चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा में पास होना जरूरी होता है। जिसके बाद मेरिट लिस्ट नंबरों के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी की लिस्ट बनेगी, बाद में उम्मीदवारों को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिसके बाद जिन उम्मीदवारों का चयन हो गया है उनके लिए अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी।


राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Weather Update : माउंट आबू में -3 डिग्री पहुंचा पारा, राजस्थान में 19-20 जनवरी को बारिश का IMD अलर्ट
सिरोही
Weather Update Meteorological Department Rajasthan 19-20 January rain alert Mount Abu temperature dropped to -3 degrees Celsius

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 01:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Group D Result: आज कभी भी जारी हो सकता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Traffic Jam: पूर्व सीएम का सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, ट्रैफिक के नरक में जयपुर की जनता

Jaipur traffic New Arrangement system 137 new traffic marshals deployed find out what responsibilities
जयपुर

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो—61 .... किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 61 में भेजी गई बच्चों की लिखी रोचक ये कहानियां सभी कहानियाें में उत्कृष्ट रहीं।

किड्स

Danger Urine Colour : खतरनाक पेशाब का रंग किस कलर का होता है? ऐसा यूरिन दिखे तो अपनाएं ये आयुर्वेदिक उपाय

Danger Urine colour, Dark Yellow urine, red urine, peshab ka rang,
लाइफस्टाइल

Army Day Parade 2026: जयपुर की सड़क पर टैंक, तोप, मिसाइल ने दिखाई सैन्य ताकत, हेलिकॉप्टर से बरसे फूल

Army-Day-Parade-1-2
जयपुर

आवारा पशुओं से होने वाले हादसे रोकने की नई पहल: जयपुर-आगरा और जयपुर-रेवाड़ी हाईवे पर NHAI ने शुरू किया रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम

photo source notebooklm
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.