Rajasthan Group D Result: आज कभी भी जारी हो सकता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही राजस्थान ग्रेड 4 (चतुर्थ श्रेणी) का रिजल्ट 2025 जारी करने वाला है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं और अपडेट्स फॉलो कर सकते हैं। वहीं बोर्ड चेयरमैन ने इसकी जानकारी दी कि रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। रिजल्ट 15 जनवरी को जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में आज किसी भी वक्त रिजल्ट आ सकता है।