Weather Update : माउंट आबू में -3 डिग्री पहुंचा पारा, राजस्थान में 19-20 जनवरी को बारिश का IMD अलर्ट

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में पर्यटन स्थल माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित रहा है। बुधवार को न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से इस सीजन में पहली बार तापमापी का पारा जमाव बिंदू से नीचे माइनस तीन (-3) डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जिससे बुधवार का दिन इस सीजन का सर्वाधिक ठंडा दिन रहा। अधिकतम तापमान में भी एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर रहा।