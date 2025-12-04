Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, 58981 उम्मीदवारों हुए चयनित, ऐसे चेक करें रिजल्ट

How To Check Rajasthan Patwari Result: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 2025 के पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार अपने परिणाम को RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए कुल 58,981 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। अगर आप अपने परिणाम को चेक करना चाहते हैं तो आपको बस अपने रोल नंबर की आवश्यकता होगी।