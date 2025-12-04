4 दिसंबर 2025,

जयपुर

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, 58981 उम्मीदवारों हुए चयनित, ऐसे चेक करें रिजल्ट

Patwari Result Announced: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2025 के पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 58,981 उम्मीदवारों का चयन हुआ है।

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 04, 2025

Patwari-Bharti-Result

फोटो: पत्रिका

How To Check Rajasthan Patwari Result: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 2025 के पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार अपने परिणाम को RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए कुल 58,981 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। अगर आप अपने परिणाम को चेक करना चाहते हैं तो आपको बस अपने रोल नंबर की आवश्यकता होगी।

ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट टैब पर जाएं।

वहां 'डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पटवारी एग्जाम-2025 मेरिट लिस्ट एंड कट-ऑफ मार्क्स के नाम का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करते ही पटवारी रिजल्ट 2025 की PDF फाइल खुलेगी।

फिर उम्मीदवार रोल नंबर से अपना रिजल्ट ढूंढ सकते हैं।

17 अगस्त को हुआ था एग्जाम

पटवारी भर्ती परीक्षा राजस्थान के 38 जिलों में 17 अगस्त 2025 को आयोजित हुई थी। 2 शिफ्टों में हुई इस परीक्षा में करीब 6.76 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। यह परीक्षा 3705 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 58,981 उम्मीदवार चयनित हुए हैं।

Rajasthan: 5 महीने में पास की 7 प्रतियोगी परीक्षाएं, रेलवे से लेकर मेडिकल फील्ड में मिली सरकारी नौकरियां, पिता ने दिया था ये सक्सेस मंत्र
सीकर
Sunil-Nehra

04 Dec 2025 08:41 am

