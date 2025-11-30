Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Rajasthan: 5 महीने में पास की 7 प्रतियोगी परीक्षाएं, रेलवे से लेकर मेडिकल फील्ड में मिली सरकारी नौकरियां, पिता ने दिया था ये सक्सेस मंत्र

Govt Job Success Mantra: राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बूजियानाऊ गांव के निवासी सुनील नेहरा ने अपनी मेहनत और लगन से महज 5 महीने में 7 प्रतियोगी परीक्षाएं पास की।

सीकर

image

Akshita Deora

Nov 30, 2025

Sunil-Nehra

सुनील नेहरा (फोटो: पत्रिका)

Sunil Nehra Govt Job Success Story: सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बूजियानाऊ गांव के होनहार युवा सुनील नेहरा ने मेहनत और लगन के दम पर पांच महीने में ही सात प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर युवाओं के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है।

इन सात परीक्षाओं में से तीन परीक्षाएं राष्ट्रीय स्तर की तथा चार प्रादेशिक स्तर की परीक्षाएं है। इस अवधि में जुलाई में घोषित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चण्डीगढ़ के नर्सिंग अधिकारी पद के परीक्षा परिणाम में सुनील ने देशभर में 191वीं रैंक हासिल की। इसके बाद अक्टूबर में घोषित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नर्सिंग अधिकारी के परीक्षा परिणाम में सुनील ने ऑल इण्डिया लेवल पर 52वां स्थान प्राप्त किया।

अक्टूबर में ही घोषित राजस्थान ट्यूटर भर्ती परीक्षा तथा राजस्थान कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर परीक्षा के परिणाम में भी सुनील ने सफलता प्राप्त की। 20 नवंबर को घोषित राजस्थान स्टाफ नर्स सैकेंड ग्रेड में सुनील ने 278वें स्थान के साथ सफलता हासिल की और दो दिन पहले 27 नवंबर को घोषित रेलवे भर्ती बोर्ड की फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा तथा इसी दिन घोषित रेलवे भर्ती बोर्ड की नर्सिंग अधीक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम में भी सुनील ने सफलता हासिल की। इस प्रकार पांच माह के अंतराल में ही सात प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर 25 वर्षीय सुनील नेहरा ने परिवार सहित गांव का नाम रोशन किया है।

पिता ने दिया था ये सक्सेस मंत्र

सुनील ने पत्रिका से बातचीत में अपनी सफलता का श्रेय पिता एवं पेशे से सरकारी शिक्षक रामनिवास नेहरा तथा मां संतोष को दिया। सुनील ने बताया कि बचपन में पापा ने बताया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। बस ये ही सुनील का सक्सेस मंत्र बन गया। सुनील की बड़ी बहिन डॉ सुनीता नेहरा लन्दन (यूके) में एमडी (फिजिशियन) तथा दूसरी बहिन डॉ अनिता नेहरा जयपुर स्थित स्टेट कैंसर सेंटर में डीएम (मेडिकल ऑकोलॉजी) है। सुनील के अनुसार दोनों बड़ी बहिनों ने कैरियर तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उसका मार्गदर्शन किया।

Published on:

30 Nov 2025 02:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: 5 महीने में पास की 7 प्रतियोगी परीक्षाएं, रेलवे से लेकर मेडिकल फील्ड में मिली सरकारी नौकरियां, पिता ने दिया था ये सक्सेस मंत्र

सीकर

राजस्थान न्यूज़

