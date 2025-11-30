Rajasthan: 5 महीने में पास की 7 प्रतियोगी परीक्षाएं, रेलवे से लेकर मेडिकल फील्ड में मिली सरकारी नौकरियां, पिता ने दिया था ये सक्सेस मंत्र

अक्टूबर में ही घोषित राजस्थान ट्यूटर भर्ती परीक्षा तथा राजस्थान कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर परीक्षा के परिणाम में भी सुनील ने सफलता प्राप्त की। 20 नवंबर को घोषित राजस्थान स्टाफ नर्स सैकेंड ग्रेड में सुनील ने 278वें स्थान के साथ सफलता हासिल की और दो दिन पहले 27 नवंबर को घोषित रेलवे भर्ती बोर्ड की फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा तथा इसी दिन घोषित रेलवे भर्ती बोर्ड की नर्सिंग अधीक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम में भी सुनील ने सफलता हासिल की। इस प्रकार पांच माह के अंतराल में ही सात प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर 25 वर्षीय सुनील नेहरा ने परिवार सहित गांव का नाम रोशन किया है।