Kota Greenfield Airport : IIT-NIT को पीछे छोड़ राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने मारी बाजी, 800 करोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट की ‘क्वालिटी चेक’ का मिला ज़िम्मा, जानें क्या है पूरा प्लान?

शिक्षा की नगरी कोटा अब जल्द ही 'हवाई नगरी' के रूप में नई पहचान बनाने जा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU) को अपना आधिकारिक तकनीकी सलाहकार और गुणवत्ता मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया है। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है, बल्कि राजस्थान की तकनीकी शिक्षा की विश्वसनीयता पर राष्ट्रीय स्तर की मुहर भी है।