डॉ. महेश मंगल का इस्तीफा स्वीकार, दो प्रमुख अस्पतालों में अलग-अलग अधीक्षक नियुक्त

आरयूएचएस के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डॉ. महेश मंगल के दोनों पदों से त्याग पत्र दिए जाने के बाद प्रशासनिक हित और अस्पतालों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। नए अधीक्षक तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालेंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि अलग-अलग अधीक्षक नियुक्त होने से दोनों संस्थानों पर फोकस बढ़ेगा। जयपुरिया अस्पताल जहां मरीजों के दबाव और आपात सेवाओं के लिए जाना जाता है, वहीं आरयूएचएस अस्पताल शिक्षण, शोध और सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार दो साल से इसे रिम्स बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अलग नेतृत्व से निर्णय प्रक्रिया तेज होने और जवाबदेही तय होने की उम्मीद है।