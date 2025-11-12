राजस्थान में बिहार चुनावों के नतीजों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट, CS सुधांश पंत के दिल्ली ट्रांसफर से मिले ये संकेत

बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रणनीति स्पष्ट है। दो साल पूरे होने पर सत्ता, संगठन और प्रशासन में व्यापक बदलाव कर जनता व कार्यकर्ताओं को संदेश देना कि सरकार नई टीम और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। यह फेरबदल राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा और स्थानीय चुनावों पर सीधा असर डालेगा। भाजपा आलाकमान का मानना है कि बिहार चुनाव परिणाम राजस्थान के लिए संकेतक होंगे। यदि बिहार में मजबूत प्रदर्शन हुआ, तो राजस्थान में बदलाव तेजी से लागू होंगे।