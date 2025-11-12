Rajasthan New Chief Secretary: कौन बनेगा राजस्थान का नया मुख्य सचिव? रेस में इन 5 IAS अफसरों के नाम सबसे आगे

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत दिल्ली में नियुक्ति के बावजूद 30 नवम्बर तक पद पर बने रहेंगे। 1 दिसम्बर से राजस्थान को नया मुख्य सचिव मिलेगा, जिसके लिए तलाश और भागदौड़ भी शुरू हो गई है। इस दौड़ में 5 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जिनमें से तीन दिल्ली में केंद्रीय सचिव है और दो प्रदेश में प्रमुख पद संभाल रहे है।