नर्सिंग कर्मियों के भविष्य को लेकर हुंकार, सांसद हनुमान बेनीवाल को सौंपा ज्ञापन

नर्सिंग ऑफिसर एवं एएनएम के कुल 20 हजार पदों पर शीघ्र नियमित भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए।

चयन का आधार प्रोफेशनल मेरिट के साथ अनुभव आधारित 10, 20 और 30 बोनस अंक रखा जाए।

भर्ती प्रक्रिया से लिखित परीक्षा का प्रावधान हटाकर केवल अनुभव को वरीयता दी जाए।

लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों को आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाए।