नर्सिंग कर्मियों के भविष्य को लेकर हुंकार, सांसद हनुमान बेनीवाल को सौंपा ज्ञापन

जयपुर। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन ने आवाज बुलंद की। यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
यूनियन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 13,500 और एएनएम के 6,500 रिक्त पदों पर प्रस्तावित नियमित भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह शैक्षणिक मेरिट एवं अनुभव आधारित बोनस अंक प्रणाली से ही संपन्न कराने की मांग की है।
इस अवसर पर यूनियन के नागौर जिलाध्यक्ष सुनील सांगा, प्रदेश सचिव रवि गुप्ता, देशराज चौधरी, विमला जांगिड़, कोमल सैनी, नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव बजरंग गुर्जर, उपाध्यक्ष नदीम खान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
नर्सिंग ऑफिसर एवं एएनएम के कुल 20 हजार पदों पर शीघ्र नियमित भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए।
चयन का आधार प्रोफेशनल मेरिट के साथ अनुभव आधारित 10, 20 और 30 बोनस अंक रखा जाए।
भर्ती प्रक्रिया से लिखित परीक्षा का प्रावधान हटाकर केवल अनुभव को वरीयता दी जाए।
लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों को आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाए।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग