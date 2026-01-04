Rajasthan Weather Update : राजस्थान में सर्दी का सितम, सात जिलों में शीतलहर का अलर्ट

फोटो पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में सर्दी असर दिखा रही है। न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री तक की गिरावट देखी गई है। मौसम केंद्र के अनुसार आठ शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया। सबसे कम रात का पारा फतेहपुर में 1.1 डिग्री दर्ज किया गया। वनस्थली में 4, सीकर , माउंट आबू में 2.8, चूरू और सिरोही में 4.4, लूणकरणसर में 2.8 और पाल में 4.4 डिग्री रात का पारा दर्ज किया गया।
अलवर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, चूरू में तीन दिन शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा शेष भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आगामी सात दिन तक रात के तापमान में तीन डिग्री तक गिरावट होगी।
माउंट आबू में रविवार को लगातार तीसरे दिन भी न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित रहा। तापमान जमाव बिंदु पर रहने से सुबह खुले मैदानों, सोलर प्लेटों, वाहनों की छतों, खेतों और पेड़-पौधों के पत्तों पर बर्फ की परत जम गई।
दिन में मौसम साफ रहने और अच्छी धूप खिलने से देश-विदेश से आए सैलानियों ने माउंट आबू की वादियों के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया।
सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सर्दी से बचाने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने पशुपालकों को अपने पशुओं को बचाने की सलाह दी है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग