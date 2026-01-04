Rajasthan Weather Update : राजस्थान में सर्दी का सितम, सात जिलों में शीतलहर का अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में सर्दी असर दिखा रही है। न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री तक की गिरावट देखी गई है। मौसम केंद्र के अनुसार आठ शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया। सबसे कम रात का पारा फतेहपुर में 1.1 डिग्री दर्ज किया गया। वनस्थली में 4, सीकर , माउंट आबू में 2.8, चूरू और सिरोही में 4.4, लूणकरणसर में 2.8 और पाल में 4.4 डिग्री रात का पारा दर्ज किया गया।