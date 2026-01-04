विधि आयोग के अध्यक्ष का मीडिया को संदेश; जब हर तरफ होता है शोर तो दब जाता है सत्य

न्यायाधीश माहेश्वरी ने कहा कि संविधान मात्र कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि बंधुत्व का जीवंत ग्रंथ है और समाज को जोड़ने वाला एक जीवित पुल। डॉ. बी आर आंबेडकर ने संविधान में एक नया मूल्य जोड़ा -बंधुत्व। इसके बिना समानता और स्वतंत्रता अधूरी हैं। उन्होंने मेघालय के ‘लिविंग रूट ब्रिज’ का उल्लेख कर कहा कि समय के साथ यह मजबूत होता जाता है, जिस तरह भारतीय संविधान विकसित होता रहा है। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी की मूल्य आधारित पत्रकारिता की परंपरा का उदाहरण देकर कहा कि आज संविधान भी इसकी अपेक्षा करता है। यदि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करेंगे, तो वह उसी डाल को काटने जैसा होगा जिस पर हम स्वयं बैठे हैं।