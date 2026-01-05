5 जनवरी 2026,

सोमवार

जयपुर

राजस्थान को एक और सौगात: 108 करोड़ की लागत से सांगानेर रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत, कल रेल मंत्री रखेंगे आधारशिला

राजधानी जयपुर में स्थित सांगानेर रेलवे स्टेशन अब पहले जैसे नहीं रहेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार को 108 करोड़ की लागत से होने वाले री-डेवलपमेंट कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Jan 05, 2026

Sanganer railway station

सांगानेर रेलवे स्टेशन (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। सांगानेर रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। तमाम बाधाओं को पार कर आखिरकार सांगानेर स्टेशन की सूरत बदलने का काम मंगलवार से शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसके निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। यह राजधानी का तीसरा वर्ल्ड क्लास स्टेशन होगा, जो यात्रियों को आधुनिकता और परंपरा का सुखद अनुभव कराएगा।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सांगानेर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की घोषणा दो साल पहले हो गई थी, लेकिन स्टेशन परिसर से गुजर रही बीसलपुर पेयजल लाइन की वजह से इसका काम शुरू नहीं हो सका। इसका दोबारा नक्शा तैयार किया गया। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद गत वर्ष के अंत में टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। अब मंगलवार से रेल मंत्री इसके निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे।

दोहरीकरण और यार्ड विस्तार

रेलवे अधिकारियों के अनुसार पुनर्विकास कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले स्टेशन का कायाकल्प और फिर जयपुर-सवाई माधोपुर रेलखंड पर दोहरीकरण के साथ सांगानेर यार्ड का भी विस्तार होगा। स्टेशन की मौजूदा तीन लाइनों को बढ़ाकर पांच लाइनें कर दी जाएंगी। साथ ही यात्री सुविधाओं के साथ-साथ ट्रेन संचालन की दक्षता भी बढ़ेगी। अधिक ट्रेनों का ठहराव और संचालन संभव हो सकेगा।

नई बिल्डिंग: शानदार प्रवेश द्वार, सुविधाओं की कतार

  • स्टेशन का मुख्य भव्य भवन 3800 वर्गमीटर क्षेत्र में बनेगा।
  • प्रथम प्रवेश द्वार 3773 वर्गमीटर व द्वितीय प्रवेश द्वार 576 वर्गमीटर में विकसित होगा ।
  • स्टेशन पर माल परिवहन के लिए पार्सल घर बनेगा।
  • चार फुल लेंथ हाईलेवल प्लेटफॉर्म बनेंगे, जो कवर्ड होंगे।
  • छह मीटर चौड़ा फुटओवर ब्रिज बनेगा और एक अंडरपास बनेगा।
  • चार लिफ्ट, छह एस्केलेटर और छह सीढियां लगेंगी।
  • अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगेंगे।
  • पूरा परिसर आधुनिक सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा।
  • वॉशेबल एप्रन और ट्रेन वॉशिंग टर्मिनल सुविधा होगी।
  • भव्य पार्किंग, शानदार वेटिंग रूम, कोच इंडिकेशन बोर्ड और डिजिटल डिस्प्ले लगेंगे।

राजस्थान की विरासत भी होगी स्टेशन का हिस्सा

री-डेवलपमेंट के बाद सांगानेर स्टेशन राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की झलक भी देगा। स्टेशन की इमारत में हैरिटेज थीम पर आधारित साज-सज्जा होगी। जो यात्रियों को आधुनिकता के साथ परंपरा का एहसास भी कराएगी। इस संबंध में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सांगानेर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जयपुर की नई आर्थिक और पर्यटन धुरी साबित होगा।

Patrika Special News
marvar development

संबंधित विषय:

indian railway

Railway news

Published on:

05 Jan 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान को एक और सौगात: 108 करोड़ की लागत से सांगानेर रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत, कल रेल मंत्री रखेंगे आधारशिला

