राजस्थान को एक और सौगात: 108 करोड़ की लागत से सांगानेर रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत, कल रेल मंत्री रखेंगे आधारशिला

सांगानेर रेलवे स्टेशन (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। सांगानेर रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। तमाम बाधाओं को पार कर आखिरकार सांगानेर स्टेशन की सूरत बदलने का काम मंगलवार से शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसके निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। यह राजधानी का तीसरा वर्ल्ड क्लास स्टेशन होगा, जो यात्रियों को आधुनिकता और परंपरा का सुखद अनुभव कराएगा।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सांगानेर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की घोषणा दो साल पहले हो गई थी, लेकिन स्टेशन परिसर से गुजर रही बीसलपुर पेयजल लाइन की वजह से इसका काम शुरू नहीं हो सका। इसका दोबारा नक्शा तैयार किया गया। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद गत वर्ष के अंत में टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। अब मंगलवार से रेल मंत्री इसके निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार पुनर्विकास कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले स्टेशन का कायाकल्प और फिर जयपुर-सवाई माधोपुर रेलखंड पर दोहरीकरण के साथ सांगानेर यार्ड का भी विस्तार होगा। स्टेशन की मौजूदा तीन लाइनों को बढ़ाकर पांच लाइनें कर दी जाएंगी। साथ ही यात्री सुविधाओं के साथ-साथ ट्रेन संचालन की दक्षता भी बढ़ेगी। अधिक ट्रेनों का ठहराव और संचालन संभव हो सकेगा।
री-डेवलपमेंट के बाद सांगानेर स्टेशन राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की झलक भी देगा। स्टेशन की इमारत में हैरिटेज थीम पर आधारित साज-सज्जा होगी। जो यात्रियों को आधुनिकता के साथ परंपरा का एहसास भी कराएगी। इस संबंध में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सांगानेर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जयपुर की नई आर्थिक और पर्यटन धुरी साबित होगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग