राजस्थान को एक और सौगात: 108 करोड़ की लागत से सांगानेर रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत, कल रेल मंत्री रखेंगे आधारशिला

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सांगानेर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की घोषणा दो साल पहले हो गई थी, लेकिन स्टेशन परिसर से गुजर रही बीसलपुर पेयजल लाइन की वजह से इसका काम शुरू नहीं हो सका। इसका दोबारा नक्शा तैयार किया गया। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद गत वर्ष के अंत में टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। अब मंगलवार से रेल मंत्री इसके निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे।