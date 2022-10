फर्जी वाहन से जंगल में सफारी

Submitted by:

झालाना व आमागढ़ लेपर्ड सफारी में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। अफसर इससे अनजान बने हुए हैं। मामला ये है कि जंगल सफारी में संचालित होने वाला पंजीकृत वाहन आरजे 14 टीई 6615 करीब एक माह से खराब है। ठीक कराने के लिए उसे वर्कशॉप ले जाया गया है। कई दिनों से वह वर्कशॉप में ही खड़ा है। इसके बावजूद भी इस वाहन की आमागढ़ व झालाना लेपर्ड रिजर्व में सफारी की बुकिंग हो रही है। उसे रोजाना रोस्टर दिया जा रहा है।

2 new panther cubs seen in Jhalana leopard safari