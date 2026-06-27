जयपुर: घर से चुपचाप निकले 4 बच्चे, ननिहाल पहुंचने की ऐसी क्या थी जल्दी? जांच में सामने आई नई बातें

परिजनों के अनुसार चारों बच्चे रोज की तरह ट्यूशन से लौटे थे। इसके बाद वे मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ 'पहल दूज' खेल रहे थे। घर के बाहर उन्होंने ही पहल दूज के लिए लाइनें खींची थीं, यहीं वे खेलते थे। उनके साथ खेलने वाले बच्चे शुक्रवार को भी उसी खेल रहे थे, उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि खेल खत्म होने के कुछ देर बाद ही चारों बच्चे इतनी दूर निकल जाएंगे। मधु साहनी ने बताया कि दोनों बच्चे बेहद शांत स्वभाव के हैं। वे अधिकतर समय घर में ही रहते थे और केवल ट्यूशन के लिए बाहर जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ जब वे बिना बताए घर से निकल गए। मोहल्ले के लोगों का भी कहना है कि उन्होंने बच्चों को कभी अकेले इधर-उधर घूमते नहीं देखा।