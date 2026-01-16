स्वच्छता प्रहरी रख रहे नजर, व्यापारियों को बना रहे सहयोगी

जयपुर. सड़क किनारे बनने वाले ओपन कचरा डिपो को खत्म करने के लिए नगर निगम ने विशेष मुहिम शुरू की है। इसके तहत स्वच्छता प्रहरी लगातार नजर रख रहे हैं और व्यापारियों को भी इस अभियान में सहयोगी बनाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि पिछले 15 दिनों में 33 ओपन कचरा डिपो हटाए जा चुके हैं।
स्वास्थ्य शाखा उपायुक्त ओम थानवी ने बताया कि जो कचरा डिपो अभी शेष हैं, उन्हें भी शीघ्र हटवाया जाएगा। अब तक सिविल लाइंस, आदर्श नगर, राजापार्क, मोती डूंगरी रोड, मानसरोवर, गुर्जर की थड़ी, ब्रह्मपुरी, विद्याधर नगर, मालवीय नगर और जगतपुरा क्षेत्रों से ओपन कचरा डिपो हटाए जा चुके हैं।
कमांड सेंटर से 24 घंटे निगरानी
ओपन कचरा डिपो दोबारा न बनें, इसके लिए स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। कैमरों से सड़क किनारे कचरा डालने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि शहर को ओपन कचरा डिपो मुक्त करने की कवायद लगातार जारी है। कचरा हटाने के बाद संबंधित स्थानों पर सौंदर्यीकरण का काम भी किया जा रहा है, जिसमें मौके पर पेंटिंग और पौधे लगाए जा रहे हैं।
