जयपुर

जयपुर नगर निगम मुख्यालय में सफाईकर्मियों का प्रदर्शन, आयुक्त को सौंपा मांग पत्र

जयपुर। नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को सफाईकर्मियों के एक गुट ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी को ज्ञापन सौंपा। सफाईकर्मियों ने समयबद्ध मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान दूसरे गुट के लोग भी पहुंच गए। जिससे टकराव की स्थिति [&hellip;]

जयपुर

image

Ashwani Kumar

image

Ashwini Bhadauria

Jan 20, 2026

जयपुर। नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को सफाईकर्मियों के एक गुट ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी को ज्ञापन सौंपा। सफाईकर्मियों ने समयबद्ध मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान दूसरे गुट के लोग भी पहुंच गए। जिससे टकराव की स्थिति बन गई। हालांकि, पुलिस बल भी भरी संख्या में मौजूद रहा।

मांगों पर सहमति नहीं बनी तो प्रदर्शन
सफाईकर्मचारी नेता पवन चौधरी ने बताया कि ज्ञापन में सफाईकर्मियों ने बायोमेट्रिक उपस्थिति का समय सुबह 7:30 से बढ़ाकर 8 बजे करने, एल-1 से एल-2 आदेश लागू करने, एरियर का शीघ्र भुगतान करने और लंबित सप्लाई आईडी जारी करने की मांग रखी है। कर्मचारियों का कहना है कि सप्लाई आईडी नहीं होने से उन्हें वेतन और अन्य सुविधाओं में परेशानी हो रही है।
इसके साथ ही जीपीएफ और एनपीएस अकाउंट से की गई कटौती को संबंधित खातों में जमा कराने, प्रमोशन लंबित मामलों का निस्तारण करने और चुनाव प्रक्रिया समय पर कराने की मांग भी उठाई गई।

सफाईकर्मियों ने मेडिकल चार्ज की मासिक कटौती को त्रैमासिक करने और क्यूआरटी टीम को निरस्त करने की मांग भी रखी।
सफाई कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सात दिनों में मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो समस्त सफाईकर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी।

Published on:

20 Jan 2026 01:34 pm

