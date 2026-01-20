जयपुर नगर निगम मुख्यालय में सफाईकर्मियों का प्रदर्शन, आयुक्त को सौंपा मांग पत्र

मांगों पर सहमति नहीं बनी तो प्रदर्शन

सफाईकर्मचारी नेता पवन चौधरी ने बताया कि ज्ञापन में सफाईकर्मियों ने बायोमेट्रिक उपस्थिति का समय सुबह 7:30 से बढ़ाकर 8 बजे करने, एल-1 से एल-2 आदेश लागू करने, एरियर का शीघ्र भुगतान करने और लंबित सप्लाई आईडी जारी करने की मांग रखी है। कर्मचारियों का कहना है कि सप्लाई आईडी नहीं होने से उन्हें वेतन और अन्य सुविधाओं में परेशानी हो रही है।

इसके साथ ही जीपीएफ और एनपीएस अकाउंट से की गई कटौती को संबंधित खातों में जमा कराने, प्रमोशन लंबित मामलों का निस्तारण करने और चुनाव प्रक्रिया समय पर कराने की मांग भी उठाई गई।