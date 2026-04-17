16 वर्षीय छात्रा साराक्षी सिंह की अनोखी पहल: ‘गुलाबी रक्षक अभियान’ से जयपुर में स्वच्छता की अलख

साराक्षी सिंह द्वारा शुरू किया गया “गुलाबी रक्षक अभियान” शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का एक प्रेरणादायक प्रयास बनकर उभरा है। इस अभियान के तहत उन्होंने आकर्षक और संदेशपूर्ण पोस्टर तैयार कर नगर निगम जयपुर को उपलब्ध कराए हैं। इन पोस्टर्स का उपयोग निगम की सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियों में किया जा रहा है। इसके साथ ही साराक्षी अपनी टीम के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रही हैं।