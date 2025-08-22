Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान में महंगा हुआ सरस घी… एक लीटर पर बढ़े इतने दाम, 15 लीटर के टिन पर 300 रुपए का इजाफा

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) प्रबंधन ने सरस घी के दामों में इजाफा किया है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 22, 2025

saras ghee
Photo- Patrika Network

Saras Ghee Price Increased: राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) प्रबंधन ने त्योहार के सीजन में सरस घी के दामों में इजाफा कर दिया है। प्रदेश में घी की बढ़ती मांग को देखते हुए दामों में 20 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। जिसके बाद अब शुक्रवार से सामान्य सरस घी का एक लीटर का पैक 588 रुपए में मिलेगा।

गौरतलब है कि अब डेयरी बू​थ या दुकानों पर सरस घी का एक लीटर का पैक अब 568 की जगह 588 रुपए में मिलेगा। जबकि गाय के घी का एक लीटर का पैक अब 588 की जगह 608 रुपए में मिलेगा।

15 लीटर के टिन पर बढ़े 300 रुपए

अगर 15 लीटर का टिन पैक की बात करें तो फिलहाल नॉर्मल घी 623 रुपए प्रति लीटर की बजाय 643 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। ऐसे में नॉर्मल घी के 15 लीटर के टिन की कीमत अब 9645 रुपए हो गई है। जबकि गाय के घी का 15 लीटर का टिन 643 रुपए की बजाय 663 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। ऐसे में गाय के घी के 15 लीटर के टिन की कीमत अब 9945 रुपए हो गई है।

Published on:

22 Aug 2025 06:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में महंगा हुआ सरस घी… एक लीटर पर बढ़े इतने दाम, 15 लीटर के टिन पर 300 रुपए का इजाफा

