राजस्थान में महंगा हुआ सरस घी… एक लीटर पर बढ़े इतने दाम, 15 लीटर के टिन पर 300 रुपए का इजाफा

अगर 15 लीटर का टिन पैक की बात करें तो फिलहाल नॉर्मल घी 623 रुपए प्रति लीटर की बजाय 643 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। ऐसे में नॉर्मल घी के 15 लीटर के टिन की कीमत अब 9645 रुपए हो गई है। जबकि गाय के घी का 15 लीटर का टिन 643 रुपए की बजाय 663 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। ऐसे में गाय के घी के 15 लीटर के टिन की कीमत अब 9945 रुपए हो गई है।