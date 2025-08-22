राजस्थान में महंगा हुआ सरस घी… एक लीटर पर बढ़े इतने दाम, 15 लीटर के टिन पर 300 रुपए का इजाफा

Saras Ghee Price Increased: राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) प्रबंधन ने त्योहार के सीजन में सरस घी के दामों में इजाफा कर दिया है। प्रदेश में घी की बढ़ती मांग को देखते हुए दामों में 20 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। जिसके बाद अब शुक्रवार से सामान्य सरस घी का एक लीटर का पैक 588 रुपए में मिलेगा।
गौरतलब है कि अब डेयरी बूथ या दुकानों पर सरस घी का एक लीटर का पैक अब 568 की जगह 588 रुपए में मिलेगा। जबकि गाय के घी का एक लीटर का पैक अब 588 की जगह 608 रुपए में मिलेगा।
अगर 15 लीटर का टिन पैक की बात करें तो फिलहाल नॉर्मल घी 623 रुपए प्रति लीटर की बजाय 643 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। ऐसे में नॉर्मल घी के 15 लीटर के टिन की कीमत अब 9645 रुपए हो गई है। जबकि गाय के घी का 15 लीटर का टिन 643 रुपए की बजाय 663 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। ऐसे में गाय के घी के 15 लीटर के टिन की कीमत अब 9945 रुपए हो गई है।