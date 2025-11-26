Sardar Patel@150: यमुना प्रवाह यात्रा को CM भजनलाल ने दिखाई हरी झंडी, जानें क्या है इस ‘यूनिटी मार्च’ का मकसद?

यात्रा के दौरान हर जिले में बाजार संपर्क अभियान, युवा संवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि सरदार पटेल के जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को आमजन तक पहुंचाया जा सके। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निकली ये चारों यात्राएं अंततः गुजरात के करमसद में एकत्रित होंगी, जहां विशाल समारोह का आयोजन होगा। भाजपा का दावा है कि इन यात्राओं से देश में एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव का संदेश मजबूत होगा।