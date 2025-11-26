Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

राजस्थान में शिक्षा विभाग की रैंकिंग पर सवाल: कम दान वाले जिले ऊपर, अधिक देने वाले नीचे, 50 रुपए वालों की एंट्री टॉप में

शिक्षा विभाग की अक्टूबर 2025 की रैंकिंग में बड़ा विरोध सामने आया है। ज्ञान संकल्प पोर्टल ने दान राशि के बजाय ट्रांजेक्शन संख्या के आधार पर रैंक जारी की। छोटे-छोटे 50-50 रुपए के दान से कम राशि जुटाने वाले जिले ऊपर आ गए, जबकि सीकर जैसे जिले 12.63 लाख जुटाकर भी 11वें पर रहे।

2 min read
श्री गंगानगर

image

Arvind Rao

image

दीपक शर्मा

Nov 26, 2025

Rajasthan education ranking

ज्ञान संकल्प पोर्टल ने जारी की रैकिंग (फोटो- पत्रिका)

श्रीगंगानगर: आम धारणा है कि सरकारी काम एक बार में पूरी तरह सही नहीं होता। यानी जिस काम या नाम के आगे सरकारी जुड़ जाए, उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। ऐसा ही एक नमूना शिक्षा विभाग की हाल में जारी रैकिंग में सामने आया है।

शिक्षा विभाग के ज्ञान संकल्प पोर्टल ने अक्टूबर 2025 में सरकारी स्कूलों को भामाशाहों से जिले वार मिले दान का खुलासा करते हुए जिलों की रैकिंग जारी की है। इसमें बड़ी गड़बड़ी यह है कि रैकिंग राशि के बजाय ट्रांजेक्शन के आधार पर जारी हुई है।

रैकिंग में 50-50 रुपए के छोटे-छोटे दान के चलते कम राशि जुटाने वाले जिले अव्वल हो गए। वहीं कम ट्रांजेक्शन से ज्यादा राशि जुटाने वाले जिले फिसड्डी साबित हुए। पिछले महीने सर्वाधिक 12 लाख 63 हजार 361 रुपए दान जुटाने वाला सीकर रैकिंग में 11 नंबर पर रहा।

इतनी दान राशि के ट्रांजेक्शन मात्र 970 हुए। जबकि 1717 ट्रांजेक्शन से मात्र 2 लाख 46 हजार 269 रुपए की राशि जुटाकर जयपुर रैकिंग में नंबर वन बना हुआ है। विभाग के अधिकारियों ने न तो आंकड़ों की गहराई से जांच की, न ही यह स्पष्ट किया कि दानदाताओं की संख्या महत्वपूर्ण है या दान की राशि।

राशि आधारित होनी चाहिए रैंक

श्रीगंगानगर जिले ने अक्टूबर में 2.81 लाख रुपए दान जुटाया। जिले को रैकिंग में 9वां स्थान मिला है। रैंकिंग में जयपुर, डूंगरपुर, अलवर, राजसमंद और झालावाड़ शीर्ष 5 में शामिल किए गए, लेकिन इन जिलों में दान राशि श्रीगंगानगर से कम रही।

भामाशाहों और शिक्षा से जुड़े लोगों का कहना है कि दान की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जिले ने कुल कितना सहयोग दिया। रैंकिंग का वास्तविक पैमाना दान की राशि होनी चाहिए, जिससे यह भी पता चलता है कि जिले की भागीदारी कितनी प्रभावी रही।

सपष्ट और पठनीय तरीके से सारणी नीचे प्रस्तुत है:

जिलेवार ट्रांजेक्शन, राशि व पोर्टल रैंक

क्र.सं.जिलाट्रांजेक्शनदान राशि (₹)पोर्टल रैंक
1सीकर97012,63,36111
2चूरू2224,41,35331
3डूंगरपुर16563,38,72402
4श्रीगंगानगर11952,81,28009
5समोधपुर3852,81,10927
6पाली12162,61,87106
7जयपुर17172,46,26901
8भीलवाड़ा12102,38,63708
9उदयपुर12132,24,16207
10चित्तौड़गढ़8582,20,92714

सीकर ने सबसे अधिक ₹12,63,361 दान जुटाए, लेकिन रैंकिंग में उसे 11वां स्थान मिला।

कई फैक्टर हैं…

जिलों की रैंकिंग में ज्ञान संकल्प समेत 12 मापदंड है। रैंकिंग को लेकर फॉर्मूला बना हुआ है, जिसमें कई फैक्टर शामिल हैं।
-महेंद्र प्रताप गर्ग

