राजस्थान में शिक्षा विभाग की रैंकिंग पर सवाल: कम दान वाले जिले ऊपर, अधिक देने वाले नीचे, 50 रुपए वालों की एंट्री टॉप में

इतनी दान राशि के ट्रांजेक्शन मात्र 970 हुए। जबकि 1717 ट्रांजेक्शन से मात्र 2 लाख 46 हजार 269 रुपए की राशि जुटाकर जयपुर रैकिंग में नंबर वन बना हुआ है। विभाग के अधिकारियों ने न तो आंकड़ों की गहराई से जांच की, न ही यह स्पष्ट किया कि दानदाताओं की संख्या महत्वपूर्ण है या दान की राशि।