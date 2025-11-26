राजस्थान में शिक्षा विभाग की रैंकिंग पर सवाल: कम दान वाले जिले ऊपर, अधिक देने वाले नीचे, 50 रुपए वालों की एंट्री टॉप में

ज्ञान संकल्प पोर्टल ने जारी की रैकिंग (फोटो- पत्रिका)
श्रीगंगानगर: आम धारणा है कि सरकारी काम एक बार में पूरी तरह सही नहीं होता। यानी जिस काम या नाम के आगे सरकारी जुड़ जाए, उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। ऐसा ही एक नमूना शिक्षा विभाग की हाल में जारी रैकिंग में सामने आया है।
शिक्षा विभाग के ज्ञान संकल्प पोर्टल ने अक्टूबर 2025 में सरकारी स्कूलों को भामाशाहों से जिले वार मिले दान का खुलासा करते हुए जिलों की रैकिंग जारी की है। इसमें बड़ी गड़बड़ी यह है कि रैकिंग राशि के बजाय ट्रांजेक्शन के आधार पर जारी हुई है।
रैकिंग में 50-50 रुपए के छोटे-छोटे दान के चलते कम राशि जुटाने वाले जिले अव्वल हो गए। वहीं कम ट्रांजेक्शन से ज्यादा राशि जुटाने वाले जिले फिसड्डी साबित हुए। पिछले महीने सर्वाधिक 12 लाख 63 हजार 361 रुपए दान जुटाने वाला सीकर रैकिंग में 11 नंबर पर रहा।
इतनी दान राशि के ट्रांजेक्शन मात्र 970 हुए। जबकि 1717 ट्रांजेक्शन से मात्र 2 लाख 46 हजार 269 रुपए की राशि जुटाकर जयपुर रैकिंग में नंबर वन बना हुआ है। विभाग के अधिकारियों ने न तो आंकड़ों की गहराई से जांच की, न ही यह स्पष्ट किया कि दानदाताओं की संख्या महत्वपूर्ण है या दान की राशि।
श्रीगंगानगर जिले ने अक्टूबर में 2.81 लाख रुपए दान जुटाया। जिले को रैकिंग में 9वां स्थान मिला है। रैंकिंग में जयपुर, डूंगरपुर, अलवर, राजसमंद और झालावाड़ शीर्ष 5 में शामिल किए गए, लेकिन इन जिलों में दान राशि श्रीगंगानगर से कम रही।
भामाशाहों और शिक्षा से जुड़े लोगों का कहना है कि दान की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जिले ने कुल कितना सहयोग दिया। रैंकिंग का वास्तविक पैमाना दान की राशि होनी चाहिए, जिससे यह भी पता चलता है कि जिले की भागीदारी कितनी प्रभावी रही।
सपष्ट और पठनीय तरीके से सारणी नीचे प्रस्तुत है:
|क्र.सं.
|जिला
|ट्रांजेक्शन
|दान राशि (₹)
|पोर्टल रैंक
|1
|सीकर
|970
|12,63,361
|11
|2
|चूरू
|222
|4,41,353
|31
|3
|डूंगरपुर
|1656
|3,38,724
|02
|4
|श्रीगंगानगर
|1195
|2,81,280
|09
|5
|समोधपुर
|385
|2,81,109
|27
|6
|पाली
|1216
|2,61,871
|06
|7
|जयपुर
|1717
|2,46,269
|01
|8
|भीलवाड़ा
|1210
|2,38,637
|08
|9
|उदयपुर
|1213
|2,24,162
|07
|10
|चित्तौड़गढ़
|858
|2,20,927
|14
सीकर ने सबसे अधिक ₹12,63,361 दान जुटाए, लेकिन रैंकिंग में उसे 11वां स्थान मिला।
जिलों की रैंकिंग में ज्ञान संकल्प समेत 12 मापदंड है। रैंकिंग को लेकर फॉर्मूला बना हुआ है, जिसमें कई फैक्टर शामिल हैं।
-महेंद्र प्रताप गर्ग
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग