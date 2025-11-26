जयपुर में सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, भर्ती और अन्य मांगों पर बातचीत बेनतीजा, जानें क्या है 11 सूत्रीय मांग

निगम प्रशासन की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया। उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, ओम थानवी, अपर्णा शर्मा, कविता चौधरी और रेखा मीणा को शामिल कर कमेटी बनाई। संघ से वार्ता में मोबाइल एप से हाजिरी लगाने के फैसले को स्थगित करने का फैसला लिया। सफाईकर्मी भर्ती, कोर्ट केस के प्रकरणों में नियुक्ति, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा। हालांकि, संघ पदाधिकारियों का कहना है कि हड़‌ताल जारी रहेगी।