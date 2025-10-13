जयपुर में सीजनल व्यापारी शहरी अर्थव्यवस्था की धुरी,पूरे साल में करते 2000 करोड़ का कारोबार

राजधानी जयपुर में सीजनल व्यापारी शहरी अर्थव्यवस्था की धुरी बन रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो सीजनल व्यापार में लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक जयपुर में करीब 30 हजार सीजनल व्यापारी हैं। ये अभी दिवाली की ग्राहकी में व्यस्त हैं। यानी सजावटी सामान से लेकर पटाखे बेच रहे हैं। ये लोग पूरे वर्ष में 2000 करोड़ रुपए का व्यापार कर लेते हैं। दिवाली के आस-पास 500 करोड़ रुपए का व्यापार हो जाता है। दरअसल, दिवाली से पहले नवरात्र से ही सीजनल व्यापारी अपना काम शुरू कर देते हैं। वर्ष में तीन से चार बार व्यापार करते हैं। खास बात यह है कि इनमें से करीब आधे व्यापारी दूसरे राज्यों से आकर जयपुर में बिजनेस करते हैं और फिर चले जाते हैं। अगले त्योहार से एक माह भर पहले आकर फिर व्यापार शुरू कर देते हैं।