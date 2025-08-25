सत्रह साल…छह लेन…सपना अधूरा, टोल वसूली पूरी

केंद्र सरकार ने 2009 में अजमेर रोड 200 फीट बाईपास से लेकर गुरुग्राम में खेडक़ी धोला टोल प्लाजा तक करीब 225 किलोमीटर चार लेन हाईवे को छह लेन हाईवे बनाने की घोषणा की थी। इसी साल सडक़ को छह लेन करने का काम भी शुरू हो गया। यह काम अक्टूबर 2011 में पूरा होना था, लेकिन किसी न किसी समस्या के चलते यह छह लेन सडक़ पूरी नहीं हो सकी। कभी ठेकेदार काम छोड़ कर भाग गए तो कभी कानूनी अड़चनों के चलते काम बंद रहा। कुछ जगह ग्रामीणों के विरोध ने सडक़ चौड़ी नहीं होने दी। इस कारण इस हाईवे पर सफर आसान नहीं है। जनता हिचकोले खाने को मजबूर है।