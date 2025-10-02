Rajasthan News: ​बिहार कैडर की आइएएस शैलजा पांडे का राजस्थान तबादला

बिहार कैडर की आइएएस अधिकारी शैलजा पांडे, फोटो पत्रिका
IAS Transfer: भारतीय प्रशासनिक सेवा की बिहार कैडर की अधिकारी शैलजा पांडे का राजस्थान तबादला हो गया। केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई। बिहार और राजस्थान की राज्य सरकारों की सहमति से इस बारे में आदेश जारी किया गया। इसके अनुसार केंद्र सरकार ने भारतीय वन सेवा के 2015 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी गौरव गर्ग से विवाह के आधार पर बिहार कैडर की 2021 बेच की आइएएस अधिकारी शैलजा पांडे को राजस्थान कैडर में स्थानांतरित कर दिया।
शैलजा की सिविल सेवा की परीक्षा में ऑल इंडिया में 61 वीं रैंक आई थी। शैलजा ने एनआईटी हमीरपुर से इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में सलेक्शन होने के बाद वह अहमदाबाद में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने सेंटमेरी कान्वेंट स्कूल नैनीताल से 2011 में हाईस्कूल और 2013 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। दोनों ही परीक्षाओं में वह टॉपर रहीं और विद्यालय के रोल ऑफ मेरिट लिस्ट में उसका नाम दर्ज है। मूल रूप से मझेड़ा (प्रेमपुर) गरमपानी, नैनीताल निवासी शैलजा का परिवार वर्तमान में लोअर डांडा कंपाउंड जू रोड नैनीताल में रहता है।
आइएएस शैलजा पांडे का विवाह IFOS अधिकारी गौरव गर्ग हुआ है जिसके आधार पर उनका ट्रांसफर राजस्थान किया गया है। ऐसे में राजस्थान को एक और आइएएस अफसर मिल गया है। नैनीताल निवासी शैलजा पांडे ने बिहार में उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं।
