‘कानून का राज है तो धमकियों पर खामोशी क्यों’? जयपुर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का तीखा सवाल, धमकी से धर्म तर रखी बेबाक राय

गौरतलब है कि हाल ही में शंकराचार्य को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भय के अपनी आवाज को और मजबूत करेंगे। राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वोट लेने के समय हिंदुओं की बात होती है, लेकिन उनके हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते।