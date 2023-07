Kidney disease problems : टखने और पैर में सूजन किडनी की समस्या की ओर करती है इशारा, जानिए शुरुआती लक्षण

Published: Jul 07, 2023

what is the first sign of kidney problems : किडनी की बात करें तो ये शरीर का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसका स्वस्थ रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है,इसलिए यदि आपको भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको सतर्कता बरतने की बहुत जरूरत होती है।

what is the first sign of kidney problems

