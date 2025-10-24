Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: फिर करवट लेगा मौसम, 26, 27 और 28 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ाएगी सर्दी

सीकर और दौसा बीती रात माउंटआबू से भी ज्यादा सर्द, पत्रिका फोटा

3 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 24, 2025

Play video

पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट, फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Update News : राजस्थान के कई शहरों में रात के तापमान में लगातार हो रही गिरावट ने मौसम का मिजाज सर्द कर दिया है लेकिन अब भी कई शहरों में दिन में पारा सामान्य या उससे ज्यादा दर्ज होने के कारण सर्दी के तेवर तीखे नहीं हो सके हैं। हालांकि मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश के कोटा और उदयपुर समेत आसपास के कई इलाकों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान की ओर से अगले 24 घंटे में एक्टिव हो रहे एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई इलाकों में इस सप्ताह छिटपुट बौछारें गिरने के आसार हैं। ऐसे में दिन और रात के तापमान में आंशिक गिरावट होने की उम्मीद है। उत्तर प​श्चिम के कुछ भागों में सुबह शाम में हल्की धुंध का असर भी रहने के आसार हैं।

बीती रात सीकर- दौसा सबसे सर्द

बीती रात बादल छंटने के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर घटने पर जयपुर समेत कई शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जयपुर में बुधवार रात न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो बीती रात 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीती रात शेखावाटी अंचल और दौसा जिले में सर्दी के तेवर तीखे रहे। सीकर 13.0 और दौसा में 13.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा जो मैदानी इलाकों में सबसे कम रहा है। जबकि माउंटआबू का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा है।

नौ शहरों में रात में सहमा पारा

बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई शहरों में रात में बादल छंटते ही रात के तापमान में तेजी से हुई गिरावट ने रात में फिर से सर्दी की रंगत को बढ़ा दिया है। बीती रात राजस्थान के 9 शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे कम दर्ज हुआ। अजमेर 15.4,वनस्थली 15.7, अलवर 15.4, नागौर 14.4, जालोर 15.1, पिलानी 15.5, और लूणकरणसर में रात का तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सिरोही 16.2, करौली में 16.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।

पश्चिमी राजस्थान में मौसम गर्म

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में अब भी अधिकतम तापमान में पारा सामान्य से ज्यादा रहने पर सर्दी की रंगत फिलहाल फीकी है। दिन में झुलसाती गर्मी का असर लोगों को महसूस हो रहा है। हालांकि सुबह शाम में मौसम में हल्की ठंडक का असर भी है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छिटपुट बौछारें गिरने पर अधिकतम तापमान में भी गिरावट होने के आसार हैं। हालांकि नवंबर माह के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश शहरों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

अगले दो सप्ताह के लिये मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 26 से 28 अक्टूबर के दौरान दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर व आसपास के कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने व हल्की बारिश होने की संभावना है। जबकि शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान कुछ भागों में छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में इस दौरान मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।
24 अक्टूबर – 06 नवंबर 2025 : प्रथम और द्वितीय सप्ताह के दौरान दक्षिणी-पूर्वी भागों में मौसम में संभावित बदलाव के चलते अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम रहने की संभावना है। जब​कि प्रदेश के शेष भागों में तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 03:59 pm

Published on:

24 Oct 2025 03:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: फिर करवट लेगा मौसम, 26, 27 और 28 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ाएगी सर्दी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update: जयपुर में अगले 7 दिन साफ रहेगा आसमान, तापमान में मामूली गिरावट के आसार

जयपुर

Good News: राजस्थान ने रचा इतिहास, देश में हासिल किया दूसरा स्थान

जयपुर

थप्पड़कांड वाले SDM के साथ कार में बैठी महिला कौन? जिसने की आंख मारने की शिकायत, साहब पहले भी कर चुके हैं कई कारनामे

Rajasthan SDM Chhotulal Sharma slap row
जयपुर

12th Pass Govt Job राजस्थान में 12 वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी, परीक्षा 27 दिसंबर को

जयपुर

राजस्थान में 3 बड़े नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त, 17 दिन पहले ही आदेश जारी; अब अधिकारी चलाएंगे शहरी सरकार

Nagar Nigam jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.