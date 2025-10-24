Rajasthan Weather: फिर करवट लेगा मौसम, 26, 27 और 28 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ाएगी सर्दी

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 26 से 28 अक्टूबर के दौरान दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर व आसपास के कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने व हल्की बारिश होने की संभावना है। जबकि शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान कुछ भागों में छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में इस दौरान मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।

24 अक्टूबर – 06 नवंबर 2025 : प्रथम और द्वितीय सप्ताह के दौरान दक्षिणी-पूर्वी भागों में मौसम में संभावित बदलाव के चलते अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम रहने की संभावना है। जब​कि प्रदेश के शेष भागों में तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है।