Rajasthan Weather: फिर करवट लेगा मौसम, 26, 27 और 28 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ाएगी सर्दी

Rajasthan Weather Update News : राजस्थान के कई शहरों में रात के तापमान में लगातार हो रही गिरावट ने मौसम का मिजाज सर्द कर दिया है लेकिन अब भी कई शहरों में दिन में पारा सामान्य या उससे ज्यादा दर्ज होने के कारण सर्दी के तेवर तीखे नहीं हो सके हैं। हालांकि मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश के कोटा और उदयपुर समेत आसपास के कई इलाकों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।
मौसम विज्ञानियों के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान की ओर से अगले 24 घंटे में एक्टिव हो रहे एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई इलाकों में इस सप्ताह छिटपुट बौछारें गिरने के आसार हैं। ऐसे में दिन और रात के तापमान में आंशिक गिरावट होने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम के कुछ भागों में सुबह शाम में हल्की धुंध का असर भी रहने के आसार हैं।
बीती रात बादल छंटने के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर घटने पर जयपुर समेत कई शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जयपुर में बुधवार रात न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो बीती रात 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीती रात शेखावाटी अंचल और दौसा जिले में सर्दी के तेवर तीखे रहे। सीकर 13.0 और दौसा में 13.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा जो मैदानी इलाकों में सबसे कम रहा है। जबकि माउंटआबू का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा है।
बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई शहरों में रात में बादल छंटते ही रात के तापमान में तेजी से हुई गिरावट ने रात में फिर से सर्दी की रंगत को बढ़ा दिया है। बीती रात राजस्थान के 9 शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे कम दर्ज हुआ। अजमेर 15.4,वनस्थली 15.7, अलवर 15.4, नागौर 14.4, जालोर 15.1, पिलानी 15.5, और लूणकरणसर में रात का तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सिरोही 16.2, करौली में 16.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।
राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में अब भी अधिकतम तापमान में पारा सामान्य से ज्यादा रहने पर सर्दी की रंगत फिलहाल फीकी है। दिन में झुलसाती गर्मी का असर लोगों को महसूस हो रहा है। हालांकि सुबह शाम में मौसम में हल्की ठंडक का असर भी है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छिटपुट बौछारें गिरने पर अधिकतम तापमान में भी गिरावट होने के आसार हैं। हालांकि नवंबर माह के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश शहरों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार आगामी 26 से 28 अक्टूबर के दौरान दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर व आसपास के कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने व हल्की बारिश होने की संभावना है। जबकि शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान कुछ भागों में छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में इस दौरान मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।
24 अक्टूबर – 06 नवंबर 2025 : प्रथम और द्वितीय सप्ताह के दौरान दक्षिणी-पूर्वी भागों में मौसम में संभावित बदलाव के चलते अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम रहने की संभावना है। जबकि प्रदेश के शेष भागों में तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है।
