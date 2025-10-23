RIICO: राजस्थान में यहां तैयार हुआ मॉडर्न काप्लेक्स, 24 अक्टूबर से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, जानें क्या मिलेगी सुविधा

Photo: Patrika
RIICO Launches Plug-And-Play Factory Complex: राजस्थान के छोटे उद्यमियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें उद्योग शुरू करने के लिए बड़ी जमीन या भारी पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रदेश का पहला ‘प्लग एंड प्ले’ कॉन्सेप्ट अब वास्तविक रूप में सामने आ चुका है। जयपुर के सीतापुरा में स्थित इस अत्याधुनिक फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में उद्यमियों को एक रेडी-टू-मूव स्पेस मिलेगा जहां वे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के पहले दिन से अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे।
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) ने करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से इस 4167 वर्ग मीटर क्षेत्र में आधुनिक काप्लेक्स तैयार किया है। इस सुविधा का उद्देश्य खास तौर पर छोटे उद्योगों को फायदा पहुंचाना है जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। काप्लेक्स में प्रत्येक फ्लोर को मॉड्यूलर तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे उद्यमी अपनी आवश्यकता के अनुसार जगह को छोटा या बड़ा कर सकेंगे।
इस परियोजना के लिए 24 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उद्यमी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए भारत सरकार की एमएसई-सीडीपी (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) योजना के तहत 10.23 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है।
