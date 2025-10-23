RIICO: राजस्थान में यहां तैयार हुआ मॉडर्न काप्लेक्स, 24 अक्टूबर से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, जानें क्या मिलेगी सुविधा

RIICO Launches Plug-And-Play Factory Complex: राजस्थान के छोटे उद्यमियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें उद्योग शुरू करने के लिए बड़ी जमीन या भारी पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रदेश का पहला ‘प्लग एंड प्ले’ कॉन्सेप्ट अब वास्तविक रूप में सामने आ चुका है। जयपुर के सीतापुरा में स्थित इस अत्याधुनिक फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में उद्यमियों को एक रेडी-टू-मूव स्पेस मिलेगा जहां वे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के पहले दिन से अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे।