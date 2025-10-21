Good News: राजस्थान में यहां नई 4 हाउसिंग योजनाएं होंगी लॉन्च, जानिए क्या रहेगी कीमत

प्रतीकात्मक तस्वीर. फोटो- पत्रिका नेटवर्क
पुष्कर। पुष्कर के करीब 15 किलोमीटर की परिधि के कानस, होकरा, गनाहेड़ा व सूरजकुंड क्षेत्रों में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा छह बड़ी योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इनमें से दो योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं जबकि शेष प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है।
वेडिंग डेस्टिनेशन बन रहे पुष्कर में बढ़ते व्यापार एवं फैल रहे आवासीय क्षेत्र को देखते हुए एडीए भी इस क्षेत्र में आवासीय व व्यावसायिक योजनाएं लॉन्च करने की कवायद कर रहा है। इन योजनाओं में बड़े फार्म हाउस, रिसॉर्ट और आवासीय भूखंड शामिल किए गए हैं।
दो चरण की इस योजना के प्रथम चरण में 8500 वर्गमीटर से 13500 वर्गमीटर तक के 8 भूखंड थे जिनमें से 6 बेच दिए गए। दूसरे चरण में होकरा हाईवे पर मैरिज डेस्टिनेशन हब बनाने के लिए 40 हेक्टेयर जमीन रखी गई है।
करीब 4 साल पहले लॉन्च की गई गनाहेड़ा टूरिस्ट फैसिलिटी योजना में 1300 वर्गमीटर से 4700 वर्गमीटर के 13 बड़े भूखंड होटल के लिए प्रस्तावित किए गए थे। जिनमें से 12 भूखंड नीलाम किए जा चुके हैं।
योजना के प्रथम चरण में बूढा पुष्कर से पुष्कर घाटी रोड के पास प्राधिकरण की 12 हेक्टेयर जमीन रिसॉर्ट के लिए आरक्षित कर 500 से 2500 स्क्वायर मीटर तक के 64 भूखंड काटना प्रस्तावित है। जिनकी 13300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर आरक्षित की गई है।
योजना के दूसरे चरण में बड़े फार्म हाउस के लिए भूखंडों की नीलामी की जाएगी। इसके लिए 30 हेक्टेयर क्षेत्र में 2500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के फार्म हाउस बनाए जाएंगे। इस योजना की 10700 रुपए प्रति वर्ग मीटर आरक्षित दर है।
इसके तहत 86 हेक्टेयर जमीन पर 17 भूखंड रिसॉर्ट, 55 फार्म हाउस तथा 77 भूखंड ईको हाउस के लिए नीलाम किए जाएंगे।
