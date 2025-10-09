राजस्थान के इस शहर में नई आवासीय योजना लॉन्च: 1109 प्लॉट के लिए आवेदन शुरू, 7 नवंबर तक करें आवेदन

उदयपुर शहर में 21.19 करोड़ की लागत से 7 सडक़ों और 11.44 करोड़ के 4 नाला निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें प्रमुख रूप से सापेटिया, समतानगर, बीजी नगर से मानसरोवर कॉलोनी तक आरसीसी नाला, भुवाणा नाला, एकलिंगपुरा से आयड़ नदी तक बॉक्स सेल नाला और परशुराम चौराहा से जनकपुरी तक नाला निर्माण कार्य शामिल हैं। इनसे न सिर्फ शहरवासियों और पर्यटकों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी, बल्कि बारिश में जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।