Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

राजस्थान के इस शहर में नई आवासीय योजना लॉन्च: 1109 प्लॉट के लिए आवेदन शुरू, 7 नवंबर तक करें आवेदन

उदयपुर विकास प्राधिकरण ने आवासीय योजनाओं के लिए ई-लॉटरी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। जानिए आवेदन संबंधी पूरी जानकरी-

less than 1 minute read

उदयपुर

image

Santosh Trivedi

Oct 09, 2025

bhilwara uit auction

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो- पत्रिका

Uda Housing Scheme: आमजन के अपने घर के सपने को साकार करने के लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण ने आवासीय योजनाओं के लिए ई-लॉटरी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। मंगलवार को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुभारंभ किया। शहर को 32.63 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी।

तीन प्रमुख योजनाओं में भूखंड दिए जाएंगे

यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया, राज्य सरकार की मंशा हमारा प्रयास सबको आवास के अनुरूप प्राधिकरण की तीन प्रमुख योजनाओं में भूखंड दिए जाएंगे। इनमें साउथ एक्सटेंशन सेक्टर-ए में 550 भूखंड, कलड़वास उद्यम विहार में 311 भूखंड, तथा नोहरा नान्देश्वर एनक्लेव में 248 भूखंड सहित कुल 1109 आवासीय भूखंडों की ई-लॉटरी निकाली जाएगी।

इन योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्प आय, मध्यम आय और उच्च आय वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणियां रखी हैं। पात्र आवेदक यूडीए की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लॉटरी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

उदयपुर को मिले 32.63 करोड़ के विकास कार्य

उदयपुर शहर में 21.19 करोड़ की लागत से 7 सडक़ों और 11.44 करोड़ के 4 नाला निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें प्रमुख रूप से सापेटिया, समतानगर, बीजी नगर से मानसरोवर कॉलोनी तक आरसीसी नाला, भुवाणा नाला, एकलिंगपुरा से आयड़ नदी तक बॉक्स सेल नाला और परशुराम चौराहा से जनकपुरी तक नाला निर्माण कार्य शामिल हैं। इनसे न सिर्फ शहरवासियों और पर्यटकों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी, बल्कि बारिश में जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में 35 हजार लेकर भी ‘रिश्वतखोर’ ASI का मन नहीं भरा, 65 हजार और मांगे, फिर हो गया खेल
जालोर
ASI arrested in Jalore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 01:53 pm

Published on:

09 Oct 2025 01:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / राजस्थान के इस शहर में नई आवासीय योजना लॉन्च: 1109 प्लॉट के लिए आवेदन शुरू, 7 नवंबर तक करें आवेदन

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर में ‘मौताणा’ विवाद पर कार्रवाई: महिला की मौत पर भड़क उठे थे पीहर पक्ष के लोग, घरों में लगाई आग, हथियार लेकर आए थे 40 लोग

Udaipur Mautana Clash
उदयपुर

Rajasthan: महिला की मौत से गुस्साए पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर किया हमला, घरों में आग लगाकर कर दी फायरिंग

उदयपुर

राजस्थान में मंत्री के सामने भाजपाइयों ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा, 2 लोग हिरासत में, काले झंडे लेकर आए थे विरोध करने

Udaipur BJP workers beat up Youth Congress workers
उदयपुर

Udaipur Crime : परीक्षा देने आई विवाहिता से कार में बलात्कार, जान से मारने की दी धमकी

Udaipur Crime Married woman College exam raped in car threatened with death
उदयपुर

Rajasthan: सलूम्बर में सड़क पर कन्या भ्रूण मिलने से फैली सनसनी… पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

salumbar
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.