राजस्थान के इस शहर में नई आवासीय योजना लॉन्च: 1109 प्लॉट के लिए आवेदन शुरू, 7 नवंबर तक करें आवेदन

Uda Housing Scheme: आमजन के अपने घर के सपने को साकार करने के लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण ने आवासीय योजनाओं के लिए ई-लॉटरी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। मंगलवार को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुभारंभ किया। शहर को 32.63 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी।
यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया, राज्य सरकार की मंशा हमारा प्रयास सबको आवास के अनुरूप प्राधिकरण की तीन प्रमुख योजनाओं में भूखंड दिए जाएंगे। इनमें साउथ एक्सटेंशन सेक्टर-ए में 550 भूखंड, कलड़वास उद्यम विहार में 311 भूखंड, तथा नोहरा नान्देश्वर एनक्लेव में 248 भूखंड सहित कुल 1109 आवासीय भूखंडों की ई-लॉटरी निकाली जाएगी।
इन योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्प आय, मध्यम आय और उच्च आय वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणियां रखी हैं। पात्र आवेदक यूडीए की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लॉटरी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
उदयपुर शहर में 21.19 करोड़ की लागत से 7 सडक़ों और 11.44 करोड़ के 4 नाला निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें प्रमुख रूप से सापेटिया, समतानगर, बीजी नगर से मानसरोवर कॉलोनी तक आरसीसी नाला, भुवाणा नाला, एकलिंगपुरा से आयड़ नदी तक बॉक्स सेल नाला और परशुराम चौराहा से जनकपुरी तक नाला निर्माण कार्य शामिल हैं। इनसे न सिर्फ शहरवासियों और पर्यटकों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी, बल्कि बारिश में जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।
