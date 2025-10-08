Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: राजस्थान में 35 हजार लेकर भी ‘रिश्वतखोर’ ASI का मन नहीं भरा, 65 हजार और मांगे, फिर हो गया खेल

जोधपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में एसीबी जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ ने टीम के साथ यह कार्रवाई की।

जालोर

Rakesh Mishra

Oct 08, 2025

आरोपी सहायक उप निरीक्षक कल्याण सिंह। फोटो- पत्रिका

जालोर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बागोड़ा थाने के सहायक उप निरीक्षक (ASI) कल्याण सिंह को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई की ओर से की गई है।

जालोर इकाई को मिली थी शिकायत

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि जालोर इकाई को शिकायत मिली थी कि ASI कल्याण सिंह परिवादी के रिश्तेदार के खिलाफ दर्ज प्रकरण में दो व्यक्तियों का चालान नहीं करने और मदद करने की एवज में 65,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। आरोपी ने पहले ही 35,000 रुपए ले लिए थे और शेष राशि के लिए परिवादी को परेशान कर रहा था।

जोधपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में एसीबी जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ ने टीम के साथ यह कार्रवाई की। इस दौरान कल्याण सिंह को परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में रंगे हाथों पकड़ा। रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई। आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम जांच की जा रही है।

