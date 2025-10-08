Rajasthan: राजस्थान में 35 हजार लेकर भी ‘रिश्वतखोर’ ASI का मन नहीं भरा, 65 हजार और मांगे, फिर हो गया खेल

जोधपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में एसीबी जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ ने टीम के साथ यह कार्रवाई की। इस दौरान कल्याण सिंह को परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में रंगे हाथों पकड़ा। रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई। आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम जांच की जा रही है।