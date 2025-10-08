Rajasthan: सांसद राजकुमार रोत को मिली जान से मारने की धमकी, यूजर ने की 1 करोड़ के इनाम की घोषणा

इस खुलेआम धमकी के बाद सांसद राजकुमार रोत ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकियां न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के लिए भी चुनौती हैं। सांसद ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है और डीजीपी व आईजी को पत्र लिखकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।