डूंगरपुर

Rajasthan: सांसद राजकुमार रोत को मिली जान से मारने की धमकी, यूजर ने की 1 करोड़ के इनाम की घोषणा

Rajastan Politics: बांसवाड़ा-डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर जान से मारने की धमकी मिली है।

2 min read

डूंगरपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 08, 2025

MP Rajkumar Roat

पत्रिका फाइल फोटो

Rajastan Politics: बांसवाड़ा-डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी में सांसद को गोली मारने वाले व्यक्ति को एक करोड़ रुपये का इनाम देने की बात कही गई है। इस सनसनीखेज मामले के बाद सांसद के समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा है।

बता दें, सांसद राजकुमार रोत ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है।

पत्रकार वार्ता के दौरान मिली धमकी

जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार को उदयपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सामने आई। सांसद राजकुमार रोत ने इस वार्ता में उदयपुर जिले के नाई थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस एक हत्या के मामले में आदिवासियों को झूठे आरोपों में फंसाकर उनकी जमीनें हड़पने का प्रयास कर रही है।

बताते चलें कि यह पत्रकार वार्ता फेसबुक पर लाइव प्रसारित हो रही थी। इसी दौरान चंद्रवीर सिंह नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लाइव कमेंट में सांसद को गोली मारने की धमकी दी और इसके लिए एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की।

धमकी के साथ गंभीर आरोप

दरअस, चंद्रवीर सिंह ने अपने कमेंट में सांसद को धमकी देने के साथ-साथ उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उसने सांसद राजकुमार रोत को ईसाई होने और सर्व समाज में माहौल खराब करने का दोषी ठहराया। यह कमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धमकी देने वाले यूजर ने बाद में अपना फेसबुक अकाउंट डीलीट कर दिया है।

सांसद ने जताई सुरक्षा को लेकर चिंता

इस खुलेआम धमकी के बाद सांसद राजकुमार रोत ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकियां न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के लिए भी चुनौती हैं। सांसद ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है और डीजीपी व आईजी को पत्र लिखकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

इस वायरल धमकी के बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में तनाव का माहौल है। सांसद के समर्थकों और स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज है। पुलिस प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

Updated on:

08 Oct 2025 03:36 pm

Published on:

08 Oct 2025 03:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan: सांसद राजकुमार रोत को मिली जान से मारने की धमकी, यूजर ने की 1 करोड़ के इनाम की घोषणा

