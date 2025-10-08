19 हजार करोड़ का स्मार्ट ‘सपना’, 7 साल, 7 सेक्टर… बदलेगा चेहरा

जयपुर. राजस्थान के शहरों को और ‘स्मार्ट व सस्टेनेबल’ बनाने की दिशा में काम शुरू होगा। यहां 19149 करोड़ की लागत से शहरों को रहने लायक, टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली और पर्यावरण के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट को 7 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें शुद्ध पेयजल, वेस्ट वाटर प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन, अरबन मोबिलिटी, ड्रेनेज-बाढ़ प्रबंधन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एवं हैरिेटेज संरक्षण और कॉमन एफल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए काम होगा। खास यह है कि मूलभूत कार्यों पर फोकस रहेगा। इस राशि का उपयोग ब्रिज, अंडरपास, सड़क या इमारत निर्माण में नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए विश्व बैंक और एशियन डवलपमेंट बैंक से लोन के लिए पहली बाधा पार कर ली है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने लोन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब प्रस्ताव नीति आयोग के पास पहुंच गया है।