एसएमएस के डॉक्टर को मिलेगी अत्याधुनिक एंडोस्कोपी तकनीक की ट्रेनिंग

एसएमएस अस्पताल में हर दिन बड़ी संख्या में पेट और आंतों से जुड़ी बीमारियों के मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, आंतों के कैंसर के कई मामले देर से सामने आने के कारण इलाज जटिल हो जाता है। यदि शुरुआती अवस्था में पहचान हो जाए तो मरीज को न केवल सर्जरी से बचाया जा सकता है, बल्कि इलाज की सफलता की संभावना भी काफी बढ़ जाती है।