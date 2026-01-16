16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

एसएमएस के डॉक्टर को मिलेगी अत्याधुनिक एंडोस्कोपी तकनीक की ट्रेनिंग

जयपुर। आंतों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की शुरुआती अवस्था में पहचान और इलाज अब जयपुर के मरीजों के लिए और आसान होने जा रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. सुधीर महर्षि को आंतों के कैंसर की प्रारंभिक पहचान की अत्याधुनिक तकनीक सीखने का अवसर मिला है, जिससे प्रदेश के [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vikas Jain

Jan 16, 2026

जयपुर। आंतों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की शुरुआती अवस्था में पहचान और इलाज अब जयपुर के मरीजों के लिए और आसान होने जा रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. सुधीर महर्षि को आंतों के कैंसर की प्रारंभिक पहचान की अत्याधुनिक तकनीक सीखने का अवसर मिला है, जिससे प्रदेश के मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

डॉ. महर्षि को ओसाका स्थित अंतरराष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इमेज एन्हांस्ड एंडोस्कोपी के जरिए आंतों के कैंसर की शुरुआती पहचान और इलाज का प्रशिक्षण मिलेगा। इस तकनीक की खास बात यह है कि कैंसर को शुरुआती चरण में ही पहचानकर बिना बड़े ऑपरेशन के एंडोस्कोपी के माध्यम से उसका इलाज संभव हो सकेगा। प्रशिक्षण के बाद यह सुविधा एसएमएस अस्पताल में भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

एसएमएस अस्पताल में हर दिन बड़ी संख्या में पेट और आंतों से जुड़ी बीमारियों के मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, आंतों के कैंसर के कई मामले देर से सामने आने के कारण इलाज जटिल हो जाता है। यदि शुरुआती अवस्था में पहचान हो जाए तो मरीज को न केवल सर्जरी से बचाया जा सकता है, बल्कि इलाज की सफलता की संभावना भी काफी बढ़ जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 08:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / एसएमएस के डॉक्टर को मिलेगी अत्याधुनिक एंडोस्कोपी तकनीक की ट्रेनिंग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Bjp: मालवीया के पार्टी छोड़ने पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का बड़ा बयान, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

rajasthan bjp
जयपुर

स्वच्छता प्रहरी रख रहे नजर, व्यापारियों को बना रहे सहयोगी

जयपुर

प्रदेश के 1550 से अधिक चिकित्सकों को बड़ा तोहफा

जयपुर

Jaipur Army Parade: भारतीय सेना ने राजस्थान की वीरभूमि से पाक समेत दुनिया को दिया संदेश, इस वजह से परेड के लिए चुना गया जयपुर

army parade in jaipur
Patrika Special News

तीन बीघा में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.