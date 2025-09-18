Jaipur: जानें क्यों दुबले-पतले लोग भी होते हैं बीपी, शुगर, दिल की बीमारियों के शिकार, SMS मेडिकल कॉलेज ने किया खुलासा

शोध में सामने आया कि केवल शरीर में फैट की मात्रा बढ़ना ही बीमारियों की वजह नहीं है, बल्कि फैट टिश्यू की क्वालिटी खराब होना असली कारण है। पश्चिमी देशों में उच्च बीएमआइ (बॉडी मास इंडेक्स) वाले लोग इन बीमारियों के शिकार होते हैं, लेकिन भारतीयों में सामान्य या कम बीएमआइ होने के बावजूद डायबिटीज और हार्ट की बीमारियां देखी जाती हैं। पहले इसे पेट के आस-पास फैट जमा होने की वजह माना जाता था लेकिन एसएमएस कॉलेज के अध्ययन ने स्पष्ट किया कि असली समस्या फैट की गुणवत्ता दोषी होना है।