जयपुर में 4 लाख की स्मैक समेत तस्कर गिरफ्तार, चप्पल में छिपाकर लाता, कोडवर्ड के जरिए करता था सप्लाई

पुलिस के अनुसार, शनिवार को सीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि कोटा से जयपुर की ओर स्मैक की खेप लाई जा रही है। इस पर सीएसटी टीम ने शिवदासपुरा थाना पुलिस के सहयोग से जयपुर आने वाले वाहनों पर निगरानी शुरू की। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक को रोका गया। तलाशी के दौरान उसकी चप्पल असामान्य रूप से भारी लगी। जब चप्पल की जांच की गई तो उसके अंदर छिपाकर रखी गई स्मैक बरामद हुई।