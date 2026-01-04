4 जनवरी 2026,

जयपुर

जयपुर में 4 लाख की स्मैक समेत तस्कर गिरफ्तार, चप्पल में छिपाकर लाता, कोडवर्ड के जरिए करता था सप्लाई

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने स्मैक तस्कर को पकड़ा है। आरोपी चप्पल में स्मैक छिपाकर लाता और सप्लाई के दौरान कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से 79 ग्राम स्मैक और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 04, 2026

Smuggler Arrested

तस्कर गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

Jaipur News: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी (क्राइम स्पेशल टीम) ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब चार लाख रुपए की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी चप्पल में स्मैक छिपाकर तस्करी करता था और सप्लाई के दौरान कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था, ताकि पुलिस की नजर से बच सके।

पुलिस के अनुसार, शनिवार को सीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि कोटा से जयपुर की ओर स्मैक की खेप लाई जा रही है। इस पर सीएसटी टीम ने शिवदासपुरा थाना पुलिस के सहयोग से जयपुर आने वाले वाहनों पर निगरानी शुरू की। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक को रोका गया। तलाशी के दौरान उसकी चप्पल असामान्य रूप से भारी लगी। जब चप्पल की जांच की गई तो उसके अंदर छिपाकर रखी गई स्मैक बरामद हुई।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 79 ग्राम स्मैक और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। जब्त स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब चार लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल खरे (28) पुत्र निवासी अकलेरा, जिला झालावाड़ के रूप में हुई है।

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर तरीके से स्मैक की सप्लाई करता था। वह मंदिर परिसरों में चप्पल बदलकर मादक पदार्थों की डिलीवरी देता था, ताकि कोई शक न करे। इसके अलावा सप्लाई के दौरान वह फोन पर सीधे बात करने के बजाय कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और जयपुर सहित अन्य शहरों में स्मैक की सप्लाई करता था। पुलिस अब आरोपी के मोबाइल फोन की जांच कर रही है, ताकि उसके संपर्कों और पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके।

पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से गहन पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से नशा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क तक पहुंचने की उम्मीद है।

04 Jan 2026 08:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में 4 लाख की स्मैक समेत तस्कर गिरफ्तार, चप्पल में छिपाकर लाता, कोडवर्ड के जरिए करता था सप्लाई

