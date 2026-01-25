सूर्य सप्तमी पर खास: जयपुर की वो जगह जहां सबसे पहले पड़ती है सूर्य देव की किरण… पहचानें…

Jaipur News: गुलाबी नगरी के इतिहास और आस्था का केंद्र गलता पहाड़ एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बना। करीब एक दशक के लंबे इंतजार के बाद इस बार भानु सप्तमी और सूर्य रथ सप्तमी का अद्भुत संयोग एक ही दिन बन रहा है। माघ शुक्ल पक्ष की इस सप्तमी को भगवान सूर्यनारायण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गलता पहाड़ी पर बने सूर्य मंदिर से निकलकर भगवान सूर्य देव ने शहर में भ्रमण किया। इस बीच आपको जयपुर के सूर्य मंदिर की कुछ खास जानकारियां देते हैं। शहर की इस जगह पर सूर्य देव की पहली किरण पड़ती है।