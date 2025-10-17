जयपुर के नामी स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी; खाली करवाया कैंपस

पुलिस की साइबर सेल ने धमकी भरे ई-मेल के स्रोत की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में संदेह है कि यह किसी शरारती तत्व का काम हो सकता है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की आपराधिक साजिश की आशंका को भी खारिज नहीं कर रही। साइबर विशेषज्ञ ई-मेल के आईपी एड्रेस की जांच कर रहे हैं ताकि धमकी देने वाले की पहचान की जा सके। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।