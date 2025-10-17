Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर के नामी स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी; खाली करवाया कैंपस

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया।

2 min read

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 17, 2025

St. Xavier's School receives threat

फोटो- मेटा AI

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी एक ई-मेल के जरिए दी गई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलते ही जयपुर पुलिस, एटीएस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं और स्कूल परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

सुबह एक अज्ञात ई-मेल आया

सेंट जेवियर्स स्कूल को सुबह एक अज्ञात ई-मेल मिला, जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। स्कूल प्रशासन ने बिना देरी किए पुलिस को सूचित किया। प्राथमिकता के आधार पर स्कूल में मौजूद सभी बच्चों को सुरक्षित परिसर से बाहर निकाला गया। इसके बाद अभिभावकों को सूचना दी गई ताकि वे अपने बच्चों को घर ले जा सकें।

स्कूल के बाहर अभिभावकों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और भीड़ को शांत करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

पुलिस ने गहन तलाशी ली

धमकी की सूचना पर जयपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे स्कूल परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने स्कूल की हर इमारत, कक्षा, और खुले क्षेत्रों की गहन तलाशी शुरू की। अभी तक सर्च ऑपरेशन में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। जयपुर पुलिस आयुक्त ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

धमकी देने वाला कौन?

पुलिस की साइबर सेल ने धमकी भरे ई-मेल के स्रोत की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में संदेह है कि यह किसी शरारती तत्व का काम हो सकता है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की आपराधिक साजिश की आशंका को भी खारिज नहीं कर रही। साइबर विशेषज्ञ ई-मेल के आईपी एड्रेस की जांच कर रहे हैं ताकि धमकी देने वाले की पहचान की जा सके। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी धमकियां

गौरतलब है कि जयपुर में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी शहर के कई स्कूलों, अस्पतालों, कोर्ट, और मेट्रो स्टेशन को इसी तरह के धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं। ज्यादातर मामलों में ये धमकियां झूठी साबित हुईं, लेकिन हर बार प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतनी पड़ती है।

