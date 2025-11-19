Ghoomar Mahotsav: राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव का धमाकेदार आयोजन, जोधपुर-जयपुर ने मारी बाजी, 3.38 लाख का मिला पुरस्कार

जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हुए मुख्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में घूमर प्रस्तुत कर राजस्थान की लोक-संस्कृति को जीवंत कर दिया। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने नगाड़ा बजाकर महोत्सव का शुभारंभ किया और उपस्थित मातृशक्ति का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की विरासत और लोक कलाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। घूमर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए यह उत्सव हर वर्ष बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा।