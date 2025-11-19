राजस्थान में IAS बहनों ने किया कमाल, टीना डाबी को 2 करोड़ तो रिया डाबी को 1 करोड़ का राष्ट्रपति से मिला पुरस्कार

नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यह पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस उपलब्धि पर प्रदेश के उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को बधाई दी है। जल संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान प्रदेश को तीसरा स्थान हासिल हुआ है।