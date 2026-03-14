जयपुर से शुरू हुआ प्रदेशव्यापी स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री ने श्रमदान कर दिलाई स्वच्छता की शपथ

19 मार्च को मनाया जाएगा राजस्थान दिवस

मुख्यमंत्री ने कहा कि Sardar Vallabhbhai Patel के नेतृत्व में 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन हुआ था। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष 19 मार्च को राजस्थान दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष राजस्थान दिवस के भव्य आयोजन की शुरुआत स्वच्छता कार्यक्रम से की गई है, ताकि प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का संदेश समाज तक पहुंचे।