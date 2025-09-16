Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

‘भारत-पाक क्रिकेट मैच को आतंकवाद से न जोड़ें’, पहलगाम हमले के पीड़ित परिवार ने की अपील; मैच का किया समर्थन

India-Pak Cricket Match: पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जयपुर के नीरज उधवानी के परिवार ने भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में 14 सितंबर 2025 को हुए एशिया कप क्रिकेट मैच को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 16, 2025

Pahalgam attack victim Neeraj Udhwani (1)
पत्रिका फाइल फोटो

India-Pak Cricket Match: पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जयपुर के नीरज उधवानी के परिवार ने भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में 14 सितंबर 2025 को हुए एशिया कप क्रिकेट मैच को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। परिवार ने कहा कि खेल और आतंकवाद दो अलग-अलग मुद्दे हैं और इन्हें आपस में जोड़ना उचित नहीं है।

पहलगाम हमले की दुखद घटना

दरअसल, जयपुर के रहने वाले नीरज उधवानी और उनकी पत्नी आयुषी इस साल अप्रैल में छुट्टियाँ मनाने के लिए जम्मू-कश्मीर के पहलगाम गए थे। नीरज दुबई में फाइनेंस मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। फरवरी 2023 में शादी करने के बाद दंपति शिमला में एक शादी समारोह में शामिल होने भारत आया था। इसके बाद वे पहलगाम में कुछ समय बिताने गए थे।

इस दौरान 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में नीरज समेत 26 लोग मारे गए। हमले के बाद भारत-पाकिस्तान सीमा पर कई दिनों तक गोलीबारी और तनाव की स्थिति बनी रही। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। साथ ही पाकिस्तान के नौ एयरबेस भी उड़ा दिए थे।

खेल और आतंकवाद को अलग रखें

नीरज के पिता प्रदीप के छोटे भाई भगवान दास उधवानी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन खेल और आतंकी हमले को आपस में जोड़ना ठीक नहीं है। खेल की अपनी भावना है, जो अलग है। इस मुद्दे को तूल देने की जरूरत नहीं। भगवान दास का मानना है कि क्रिकेट एक खेल है, जो लोगों को जोड़ता है, जबकि आतंकवाद एक गंभीर अपराध है, जिसका खेल से कोई लेना-देना नहीं है।

वहीं, नीरज के चाचा प्रकाश उधवानी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला भारत-पाकिस्तान के बीच का मामला था, लेकिन एशिया कप एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है, जिसमें कई देश हिस्सा लेते हैं। अगर भारत इस मैच में हिस्सा नहीं लेता तो उसकी छवि खराब होती और वह टूर्नामेंट से बाहर हो सकता था।

प्रकाश उधवानी ने आगे कहा कि पाकिस्तान भी एशिया का हिस्सा है। मैच का आयोजन होना जरूरी था। भारत हमेशा पाकिस्तान को क्रिकेट में हराता रहा है, और इस बार भी उसने 7 विकेट से जीत हासिल की। बहिष्कार जैसे कदम सिर्फ दिखावे के होते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को अलग-अलग देखना चाहिए।

भारत ने पाक को 7 विकेट से हराया

14 सितंबर 2025 को दुबई में खेले गए टी-20 एशिया कप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत ने एक बार फिर भारत की क्रिकेट में बादशाहत को साबित किया। हालांकि, मैच से पहले कई लोग भारत के पाकिस्तान के साथ खेलने के फैसले का विरोध कर रहे थे। पहलगाम हमले के बाद बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारत में कई लोग इसके पक्ष में नहीं थे।

इधर, दुबई में हुए मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। टॉस के वक्त भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान ने इसकी शिकायत मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट से की। आरोप लगाया कि भारतीय टीम ने खेल भावना नहीं दिखाई।

पूर्व खेल मंत्री का बयान

भाजपा सांसद और पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि यह मैच इसलिए हुआ क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि यह खेल की भावना और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा है।

नीरज और आयुषी की कहानी

बताते चलें कि नीरज और आयुषी की शादी फरवरी 2023 में हुई थी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। नीरज ने दुबई के इंडियन हाई स्कूल में पढ़ाई की थी और बाद में स्नातक के लिए भारत लौटे थे। इसके बाद, वे दुबई में फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम करने लगे। परिवार के अनुसार, आयुषी अब दुबई लौट चुकी हैं और वहाँ अपना जीवन फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही हैं।

