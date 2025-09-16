‘भारत-पाक क्रिकेट मैच को आतंकवाद से न जोड़ें’, पहलगाम हमले के पीड़ित परिवार ने की अपील; मैच का किया समर्थन

नीरज के पिता प्रदीप के छोटे भाई भगवान दास उधवानी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन खेल और आतंकी हमले को आपस में जोड़ना ठीक नहीं है। खेल की अपनी भावना है, जो अलग है। इस मुद्दे को तूल देने की जरूरत नहीं। भगवान दास का मानना है कि क्रिकेट एक खेल है, जो लोगों को जोड़ता है, जबकि आतंकवाद एक गंभीर अपराध है, जिसका खेल से कोई लेना-देना नहीं है।