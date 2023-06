New studies claim: : आपके हार्ट पर विनाशकारी प्रभाव डालता है इस चीज का सेवन, आज ही कर दे बंद

जयपुरPublished: Jun 23, 2023 10:43:14 am Submitted by: MANOJ VASHISTH

Plan to Stop Sugar Cravings : चीनी की लालसा हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए एक समस्याग्रस्त चीज नहीं होती है। जबकि चीनी अपने आप में एक कड़वी-मीठी प्रतिक्रिया होती है, जिसका अर्थ है कि शरीर को कुछ मात्रा में चीनी की आवश्यकता होती है।

Plan to Stop Sugar Cravings : चीनी की लालसा हमेशा (Eating too much added sugar) आपके स्वास्थ्य के लिए एक समस्याग्रस्त चीज नहीं होती है। जबकि चीनी अपने आप में एक कड़वी-मीठी प्रतिक्रिया होती है, जिसका अर्थ है कि शरीर को कुछ मात्रा में चीनी की आवश्यकता होती है। अप्राकृतिक स्रोतों से इसे जोड़ने से कुछ विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं, जिससे गैर-संचारी रोग (एनसीडी) हो सकते हैं।