चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तीन राज्यों के अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत



पीठ ने आगे कहा कि इस मामले में सभी संबंधित विभागों से जवाब मिलने के बाद आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। अदालत ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के वन, जल संसाधन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा खनन विभाग के सचिवों के साथ-साथ पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि संरक्षित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को निर्धारित की गई है, जिसमें आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।