Swachhata Ka Sanskar: व्यापारियों ने संभाली सफाई की जिम्मेदारी, निगम के दावे हुए हवा, अनदेखी ना पड़ जाए भारी

उन्होंने बताया कि बाजार का आधा हिस्सा ग्रेटर और आधा हैरिटेज नगर निगम में आता है, फिर भी नियमित सफाई नहीं होती। ऐसे में त्योहारों पर बाजार को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अब हर पर्व पर निजी सफाईकर्मी लगाकर सफाई करवाई जाएगी। व्यापारी मोहनलाल कुमावत ने बताया कि निगम के कर्मचारी समय पर सफाई नहीं करते और कचरा भी नहीं उठाते, जबकि व्यापारी स्वयं डस्टबिन लगवा चुके हैं। कई बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ।